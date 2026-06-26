Įvarčių fiestoje pasaulio čempionate – paskutinę sekundę išplėšta pergalė

Jau 3-iąją minutę vienus turnyro šeimininkų į priekį išvedė Austonas Trusty, tačiau jau 10-ąją minutę rezultatą tiksliu smūgiu išlygino Arda Guleras, tapęs jauniausiu savo šalies futbolininku, pelniusiu įvartį pasaulio čempionate.
Pirmojo savo įvarčio pirmenybėse pakylėti turkai 31-ąją minutę po Barišo Yilmazo smūgio išsiveržė į priekį, tačiau persvara jie džiaugėsi neilgai – kone iškart po ilgosios pertraukos rezultatą 49-ąją minutę išlygino Sebastianas Berhalteris.
Kai jau atrodė, kad rungtynės ir baigsis rezultatu 2:2, paskutinėmis pridėto antrojo kėlinio laiko sekundėmis įvyko turkiškas stebuklas – Kaanas Ayhanas iš metro atstumo nuo vartų įmušo pergalingą įvartį.
Susiję straipsniai
Turkijos pergalė turnyrinėje lentelėje nelėmė nieko: ir turkai, ir amerikiečiai šiose rungtynėse kovojo tik dėl garbės, nes jų pozicijos pirmenybėse šis rezultatas pakeisti jau nebegalėjo. JAV D grupėje užėmė pirmąją vietą ir tiesioginiu būdu pateko į atkrintamąsias, o turkai tam šansų jau nebeturėjo.
Kitose grupės rungtynėse Paragvajus ir Australija sužaidė lygiosiomis 1:1, kas lėmė, kad australai grupėje liko antri, o paragvajiečiai – treti.
Į atkrintamųjų šešioliktfinalio etapą patenka dvi geriausios kiekvienos iš 12 grupių komandos ir 8 geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos.