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Įvarčių fiestoje pasaulio čempionate – paskutinę sekundę išplėšta pergalė

2026 m. birželio 26 d. 07:20
Lrytas.lt
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Ankstyvą penktadienio rytą pasaulio futbolo čempionate paskutinėje D grupės etapo kovoje tarpusavyje susitiko Turkija ir JAV, o šių dviejų rinktinių dvikova žiūrovams padovanojo puikų reginį.
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Jau 3-iąją minutę vienus turnyro šeimininkų į priekį išvedė Austonas Trusty, tačiau jau 10-ąją minutę rezultatą tiksliu smūgiu išlygino Arda Guleras, tapęs jauniausiu savo šalies futbolininku, pelniusiu įvartį pasaulio čempionate.
Pirmojo savo įvarčio pirmenybėse pakylėti turkai 31-ąją minutę po Barišo Yilmazo smūgio išsiveržė į priekį, tačiau persvara jie džiaugėsi neilgai – kone iškart po ilgosios pertraukos rezultatą 49-ąją minutę išlygino Sebastianas Berhalteris.
Kai jau atrodė, kad rungtynės ir baigsis rezultatu 2:2, paskutinėmis pridėto antrojo kėlinio laiko sekundėmis įvyko turkiškas stebuklas – Kaanas Ayhanas iš metro atstumo nuo vartų įmušo pergalingą įvartį.
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Turkijos pergalė turnyrinėje lentelėje nelėmė nieko: ir turkai, ir amerikiečiai šiose rungtynėse kovojo tik dėl garbės, nes jų pozicijos pirmenybėse šis rezultatas pakeisti jau nebegalėjo. JAV D grupėje užėmė pirmąją vietą ir tiesioginiu būdu pateko į atkrintamąsias, o turkai tam šansų jau nebeturėjo. 
Kitose grupės rungtynėse Paragvajus ir Australija sužaidė lygiosiomis 1:1, kas lėmė, kad australai grupėje liko antri, o paragvajiečiai – treti.
Į atkrintamųjų šešioliktfinalio etapą patenka dvi geriausios kiekvienos iš 12 grupių komandos ir 8 geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos.
Turkijos vyrų futbolo rinktinėJAV vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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