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Lietuvos moterų futsal rinktinės vairą perima Kęstutis Rudžionis

2026 m. birželio 26 d. 18:53
Lrytas.lt
Lietuvos moterų futsal rinktinėje – permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametį Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerį Donatą Gražulį šiame poste keičia šalies futsal bendruomenei gerai žinomas veidas – Kęstutis Rudžionis.
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Primename, jog K. Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas, jas specialistas taip pat eis ir toliau.
„Dėkojame buvusiam treneriui už jo darbą ir indėlį į moterų salės futbolą, tačiau su Vykdomuoju komitetu buvo priimtas sprendimas, jog rinktinės vairą perima K. Rudžionis.
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Jis yra gerai susipažinęs su šalies futsal situacija ir esminėmis bėdomis, tad tikime, jog jo ilgametė patirtis taip pat pasitarnaus ir dirbant moterų salės futbole su mūsų šalies rinktine, kuri neseniai vykusioje Europos čempionato atrankoje parodė kovą ir žaisdama su pajėgesniomis varžovėmis“, – komentavo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
futsalmoterų futbolasKęstutis Rudžionis

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