Nuo išvykos traukiniu iki klubo valdymo: kas yra naujasis „Žalgirio“ dalininkas E. Mališauskas?

E. Mališausko istorija su žaliai baltais prasidėjo nuo kelionės su vyresniu broliu. Jis atvedė į „Pietų IV“ ir kartu su fanais išsivežė į pirmąją išvyką – rungtynes Kaune.
„Važiavome traukiniu, buvo keliasdešimt fanų, visi išsidėstę per kelis vagonus. Kai tik įvažiavome į tunelį Kaune, prasidėjo skanduotės. Man, vaikui, tai paliko labai didelį įspūdį. Tai buvo pirmas susipažinimas su „Žalgiriu“, su „Žalgirio“ fanais, su futbolu iš tribūnų. Nuo to laiko taip ir palaikau Vilniaus „Žalgirį“, – prisiminė E. Mališauskas.
Per tuos metus buvo įvairių etapų, tačiau ryšys su klubu išliko. Erikas lankėsi ne tik namų rungtynėse, bet ir keliose europinėse išvykose, o „Žalgirį“ vadina ne tik futbolo komanda, bet ir stipria bendruomene.
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„Tu esi dalis stiprios bendruomenės su didele istorija, kuri keliauja paskui komandą jau dešimtis metų. Man tai visada atrodė labai stipru ir norėjosi būti tos bendruomenės dalimi“, – sakė jis.
Mintis prisidėti prie klubo stipriau atsirado praėjusį sezoną, kai „Žalgiris“ susidūrė su sudėtinga situacija. Pasak Eriko, krizė jam tapo ne tik nerimo momentu, bet ir galimybe įgyvendinti seną svajonę.
„Supratau, kad tai galėtų būti galimybė išpildyti svajonę ir prisidėti prie „Žalgirio“ ne tik kaip fanui, bet dar stipriau. Asmeniškai pažinojau Tadą Burgailą, žinojau, kad jam šis klausimas įdomus ir kad jis myli futbolą. Parašiau jam, papasakojau apie situaciją, apie krizę ir apie tai, kad tai galėtų būti galimybė sudalyvauti. Kol galiausiai atsirado aiškus kelias tapti dalininku, procesas užtruko apie pusę metų. Didelio racionalumo įsigyti klubo dalį gal ir nebuvo, bet tikrai tikėjau, jog su šita komanda galime padaryti pozityvų pokytį. Tuo tikiu ir dabar“, – sakė jis.
Klube E. Mališauskas daugiausia dirba su dviem sritimis – atributika ir mobiliąja programėle. Šiose srityse jis turi daugiausia patirties, nes pats yra vystęs elektroninę komerciją ir šioje srityje dirba jau ne vienerius metus.
„Turime labai gerą komandą valdyboje, sutariame dėl ateities vizijos ir tikslų. Mano vaidmuo ir ambicija daugiausia yra atributika ir mobili programėlė. Čia turiu daugiausia patirties, todėl šią dalį prižiūriu ir čia yra mano ambicijos“, – sakė E. Mališauskas.
Pastaruosius mėnesius įsitraukimas į klubo veiklą tapo itin didelis. Nors Erikas nuolat gyvena Paryžiuje, darbas nuotoliu jam nėra naujiena – taip veikia ir jo paties verslas. Vis dėlto pasikeitus situacijai jis stengiasi dažniau grįžti į Lietuvą ir nepraleisti svarbiausių rungtynių.
„Pastaruosius kelis mėnesius įsitraukimas labai didelis – turbūt apie 80 procentų savo darbo laiko skiriu „Žalgiriui“. Viskas nauja, viskas šviežia, viskas kartais lūžta, reikia daug darbo ir priežiūros. Sulaukiu įvairių komentarų ir patarimų, viską priimu, su visais stengiuosi pasikalbėti, pristatyti viziją, paaiškinti, ką darome. Kol kas energija aplink „Žalgirį“ labai pozityvi ir norisi ją išlaikyti“, – kalbėjo jis.
Viena didžiausių E. Mališausko ambicijų – pakeisti požiūrį į klubo atributiką. Jo vizijoje „Žalgiris“ gali būti ne tik futbolo klubas, bet ir stiprus miesto bei stiliaus prekės ženklas.
„Mano ilgalaikė ambicija – kad „Žalgiris“ būtų prekės ženklas, kuris ne tik kuria atributiką, bet galėtų būti lyginamas su kitais mados prekių ženklais. Kad vilnietis, norėdamas nusipirkti striukę, megztinį ar bet kokį rūbą, pagalvotų ne tik apie standartinius pasirinkimus prekybos centruose, bet ir apie „Žalgirio“ prekės ženklą“, – teigė jis.
Pasak Eriko, pradžia nebuvo lengva, nes klubui reikėjo kurti naujus procesus ir naują komandą. Vis dėlto pirmieji mėnesiai nuteikia pozityviai.
„Pradžia su atributika buvo sudėtinga, nes „Žalgiris“ niekada taip nevaldė savo atributikos. Reikėjo sukurti naujus procesus, naują komandą. Pradėjome prekybą, kūrėme naujus produktus ir esu patenkintas tuo, ką pavyko pasiekti per kelis mėnesius“, – pasakojo E. Mališauskas.
Kalbėdamas apie „Žalgirį“, jis nuolat grįžta ir prie „Pietų IV“ reikšmės. Pasak jo, klubo ir aktyviausių sirgalių ryšys yra ypatingas, ypač prisimenant 2008 metų krizę.
„Visiems kartoju, kad be „Pietų IV“ nebūtų „Žalgirio“, o be „Žalgirio“ nebūtų „Pietų IV“. Manau, kad tas santykis abiem pusėms yra labai svarbus“, – sakė jis.
E. Mališauskui galimybė tapti klubo dalininku – ne tik naujas darbas ar atsakomybė, bet ir asmeninės svajonės išsipildymas.
„Visą gyvenimą palaikius komandą dabar turėti galimybę prisidėti prie jos vystymo, daryti pozityvų pokytį, panaudoti savo resursus ir žinias tam, kad klubas kiltų į viršų – tai yra tiesiog svajonės išsipildymas“, – sakė jis. -
„Žalgirio“ abonementų savininkai šiuo metu Kakava.lt svetainėje gali įsigyti bilietus į komandos lemiamas pirmojo etapo rungtynes UEFA Konferencijų lygoje. Vieša prekyba visiems norintiems startuos liepos 1 d.