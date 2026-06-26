Pasaulio futbolo čempionate pagerintas visų laikų rekordas

Šalia Niujorko esančiame „MetLife“ stadione vykusių Ekvadoro ir Vokietijos rungtynių metu buvo paskelbta, kad šiose planetos pirmenybėse jau apsilankė daugiau nei 3,6 milijono žiūrovų, o tai – naujasis visų laikų pasaulio čempionatų rekordas.
Iki tol rekordas taip pat buvo JAV rankose – 1994-aisiais viso čempionato metu rungtynes stebėjo 3,58 milijono žiūrovų. Ketvirtadienį buvo užfiksuotas ir vienos dienos lankomumo rekordas.
Tiesa, verta pastebėti, kad rekordui pasiekti šiemet reikėjo 56 rungtynių, o 1994-aisias iš viso buvo sužaisti 52 susitikimai. 1994-aisiais vykęs čempionatas buvo paskutinis, kuriame dalyvavo 24 komandos.
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Nepaisant prieš čempionatą skelbtų pranešimų apie didžiules bilietų kainas, šių futbolo pirmenybių lankomumas grupių etape buvo pavyzdinis – stadionų užimtumo procentas yra virš 99-ių.