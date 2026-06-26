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Pasaulio futbolo čempionate pagerintas visų laikų rekordas

2026 m. birželio 26 d. 09:11
Lrytas.lt
JAV, Meksikoje ir Kanadoje vykstantis pasaulio futbolo čempionatas jau trečią savaitę yra sutraukęs viso pasaulio sporto fanų dėmesį, o dar net nesibaigus grupių etapui buvo pagerintas ir visų laikų rekordas.
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Šalia Niujorko esančiame „MetLife“ stadione vykusių Ekvadoro ir Vokietijos rungtynių metu buvo paskelbta, kad šiose planetos pirmenybėse jau apsilankė daugiau nei 3,6 milijono žiūrovų, o tai – naujasis visų laikų pasaulio čempionatų rekordas.
Iki tol rekordas taip pat buvo JAV rankose – 1994-aisiais viso čempionato metu rungtynes stebėjo 3,58 milijono žiūrovų. Ketvirtadienį buvo užfiksuotas ir vienos dienos lankomumo rekordas.
Tiesa, verta pastebėti, kad rekordui pasiekti šiemet reikėjo 56 rungtynių, o 1994-aisias iš viso buvo sužaisti 52 susitikimai. 1994-aisiais vykęs čempionatas buvo paskutinis, kuriame dalyvavo 24 komandos.
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Nepaisant prieš čempionatą skelbtų pranešimų apie didžiules bilietų kainas, šių futbolo pirmenybių lankomumas grupių etape buvo pavyzdinis – stadionų užimtumo procentas yra virš 99-ių.
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