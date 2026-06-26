Škotai nestabdo: papildomą alų į JAV plukdė laivai, vienas baras atliko milžinišką užsakymą

„Boston Beer Company“ duomenimis, Bostone buvo išgerta net keturis kartus daugiau „Samuel Adams“ alaus negu įprastą keturių dienų laisvąjį savaitgalį, todėl reikėjo užsisakyti papildomą siuntą laivu.
Majamyje – tos pačios bėdos. Ruošdamasi alaus gėrėjų sugebėjimų demonstravimui „Molson Coors“ atstovai užsakė net specialią baržą su „Miller Lite“ alumi, o visą šią operaciją pavadino „Restock the Scots“ (liet. papildyk škotus).
„The Scottish Sun“ praneša, kad vienas iš Majamio barų užsisakė net 6 kartus daugiau alaus nei įprastai, kad tik sugebėtų išpildyti škotų futbolo sirgalių pageidavimus.
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„Užsisakiau 600 procentų daugiau nei įprastai, gal net kiek daugiau, nes žinom, kad jie gali varyti. Kai jau varo, tai varo stipriai. Norim jiems būti pasiruošę. Jie čia atvyksta gerai praleisti laiką – mes tą laiką jiems suteiksim“, – kalbėjo „Clevelander Bar“ gėrimų tiekimo vadovas Chadas Shere'as.
Tuo tarpu škotų alaus gamintojas „Tennent's“ siuntė papildomus laivus, pilnus alaus, į JAV, kad tik jų tautiečiams šio gėrimo nepritrūktų. „Tennent's“ lagerio alus yra vienas populiariausių visoje Škotijoje.
Pačioje Škotijoje buvo ruošiamasi, kad tautiečiai išgers apie 3 milijonus pintų alaus (apie 1,6 milijono litrų).
Visgi „apokaliptiniam“ scenarijui nebuvo lemta išsipildyti, mat Škotijos rinktinė 0:3 pralaimėjo Brazilijai ir C grupėje užėmė trečiąją vietą. Kad patektų į atkrintamąsias, škotams reikalingi palankūs rezultatai bene visuose likusiuose susitikimuose.