Svajonių darbas: du JAV futbolo sirgaliai už rungtynių stebėjimą gauna atlyginimą

29-erių Austinas Franklinas ir 26-erių Kevinas Akoto savo svajonių darbą atlieka laikinoje „akvariumo“ tipo studijoje su stiklinėmis sienomis iš trijų pusių, įrengtą pačioje Manhatano Taimso aikštės širdyje.
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Aplink šį „akvariumą“ buriuojasi entuziastingi sirgaliai, kad galėtų stebėti rungtynes dviejų 85 colių televizorių ekranuose, o jo viduje A. Franklinas ir K. Akoto patogiai sėdi ant sofų.
Kad galėtų pabūti „Pasaulio futbolo čempionato vyr. stebėtoju“, K. Akoto paliko darbą ir išsiskyrė su partnere. Jo naujojo darbo tikslas – skatinti susidomėjimą šiuo kas ketverius metus futbolo sirgalius visame pasaulyje prie ekranų prikaustančiu renginiu, kurį šiemet rengia JAV, Kanada ir Meksika.
„Darbdavys į tai reagavo gerai, o ta mergina – ne taip gerai, bet nieko tokio“, – antradienį sakė K. Akoto.
„Žinoma, yra ir nuobodžių rungtynių – tai neišvengiama, bet yra ir įdomių“, – pridūrė iš Floridos valstijos kilęs jaunuolis.
Atlyginimą šiems dviem vyrams moka televizijos kanalas „Fox“ – vienas iš turnyro transliuotojų. „Fox“ laiminguosius atrinko iš tūkstančių sirgalių, turėjusių atsiųsti vaizdo įrašus.
Stačiakampėje studijoje taip pat yra stalo futbolo stalas, nedidelis staliukas ir taburetės, dirbtinės žolės kilimas, o sienas puošia spalvingi nacionalinių rinktinių šalikai.
Šis svajonių darbas jaunuoliams padovanojo įsimintinų akimirkų, įskaitant matytus šimtus Brazilijos sirgalių, užplūdusių aikštę priešais jų „akvariumą“. Viena moteris į jį įmetė batą.
„Brazilijos sirgaliai buvo tiesiog neįtikėtini, laimingi, skleidė gerą energiją – buvo smagu. Tai vienas prisiminimas, kurį nešiosiuosi visą likusį gyvenimą“, – pasakojo A. Franklinas.
K. Akoto, kuris antradienį per komandos susitikimą su Uzbekistanu dėvėjo Portugalijos rinktinės kepurėlę, buvo surinkęs „CR7“ – futbolininko Cristiano Ronaldo – „Lego“ rinkinį.
„Pagaliau įmušė – koks smūgis!“ – sušuko jis, kai Portugalijos puolėjas įmušė pirmąjį iš dviejų įvarčių rezultatu 5:0 laimėtose rungtynėse.
Nepaisant alinančio rungtynių žiūrėjimo grafiko, vaikinai tvirtina, kad jiems nenusibodo leisti laiką kartu.
„Aš pats esu gana negatyvus žmogus. Malonu turėti šalia ką nors pozityvų, šiek tiek kitokį nei tu pats, kuris gali suteikti tos energijos“, – apie savo naująjį kolegą pasakojo K. Akoto.
Jei pertraukos atsigaivinimui, vaizdo peržiūros ar pertraukų šou prailgtų, „akvariume“ vaikinams nestigs pramogų, įskaitant viktoriną „Ultimate Football“ ir „Uno“ kortų kaladę.
Iš Masačusetso valstijos kilęs A. Franklinas tikino, kad jam bus labai smagu stebėti dvi vienu metu vykstančias rungtynes grupių etapo pabaigoje.
„Kai Pasaulio čempionatas vyksta tavo šalyje, aplink tvyro tam tikra energija. Ir ką gali žinoti, pažiūrėsime, ką jame sugebės nuveikti JAV“, – optimizmo neslėpė A. Franklinas.