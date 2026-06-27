Argentinoje atidengta milžiniška L. Messi statula: internautai leipsta juokais

Cutra Co mieste Patagonijos regione birželio 16-ąją buvo atidengta 26 metrų aukščio ir 70 tonų svorio statula, skirta geriausiam visų laikų Argentinos futbolininkui.
Statulos autorius – 61-erių Aldo Beroisa. Statula vaizduoja pergalę 2022-ųjų pasaulio pirmenybėse švenčiantį L. Messį.
Iš pradžių sumanymas buvo žymiąją pasaulio čempionato taurę patalpinti aukštai iškeltoje futbolininko rankoje, tačiau dėl jos svorio buvo to atsisakyta ir nuspręsta padėti ją statulos priekyje. Būtent ši taurė ir jos vieta sukėlė internautų juoką ir patyčias.
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Pagrindinė to priežastis – vaizdas iš nugaros, kuriame pasitelkus fantaziją atrodo, kad ši taurė – L. Messi lytinis organas.
Kiti pastebi ir tai, kad panašiai kaip ir legendine tapusioje Cristiano Ronaldo statuloje futbolininko veido išraiška atrodo nenatūraliai ir dirbtinai bei kreivai.
„Dwayne'o Wade'o ir Cristiano Ronaldo statulos gali eit ilsėtis. Messi oficialiai turi pačią blogiausią sporto statulą“, – rašė vienas iš memus kaupiančių ir skelbiančių puslapių.
„Šiais laikais skultūras kurti leidžia jau bet kam“, – rašė vienas vartotojas.
Ši 26 metrų aukščio statula – didžiausias visame pasaulyje L. Messi skirtas monumentas. Šiais metais Indijoje buvo atidengta 21 metrų aukščio statula, tačiau ji turėjo būti perkelta dėl nelygaus žemės paviršiaus ir grėsmės, kad jis nuvirs.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinėArgentina
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