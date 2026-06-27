Neišpasakyta euforija virto ašaromis: paskutinėmis akimirkomis buvo atimtas įvartis

Jau penktąją susitikimo tarp Irano ir Egipto minutę į priekį išsiveržė Egiptas, kai tiksliu smūgiu kamuolį į vartus nukreipė Mahmoudas Saberas. Visgi jau po šešių minučių nuo 11 metrų baudinių žymos pasižymėti galėjo iranietis Mehdi Taremi, tačiau smūgį atlaikė vartininkas Oufa Shobeiras.
Nepaisant to, vos po kelių minučių rezultatą išlygino Raminas Rezaeianas. Esant lygiam rezultatui 1:1 dvikova vyko likusias beveik 80 minučių, kol pridėto antrojo kėlinio laiko trečiąją minutę po sumaišties baudos aikštelėje kamuolį į vartus pasiuntė Shoja Khalilzadeh.
S. Khalilzadeh nusimovė marškinėlius ir pradėjo begioti aikštelėje, o Irano rinktinė ėmė entuziastingai švęsti, mat šis įvartis reiškė, kad Iranas žengia į atkrintamąsias iš antrosios pozicijos grupėje. Visgi eurofija netrukus virto giliu nusivylimu ir net ašaromis.
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Po įvarčio sekė gana ilga VAR peržiūra, kuri galiausiai nustatė, kad žaidimo metu įvartį pelnęs S. Khalilzadeh prieš pat smūgį buvo nuošalėje.
Po finalinio rungtynių švilpuko Irano žaidėjai griebėsi už galvų, o kai kurių futbolininkų akyse buvo matyti ašaros.
Rungtynės galiausiai ir baigėsi rezultatu 1:1, o tai reiškė, kad 5 taškus G grupėje surinkęs Egiptas iš antrosios pozicijos keliauja į atkrintamąsias. Tuo tarpu 3 taškus turinčio Irano likimas priklausys nuo rezultatų kitose futbolo stadionuose.
Kad patektų į atkrintamąsias, Irano rinktinė tikėsis palankių rezultatų Kroatijos, Alžyro ir Kongo DR rinktinių rungtynėse. Tam turės išsipildyti bent vienas iš šių trijų scenarijų:
- Kroatija turi pralaimėti Ganai;
- Kongo DR turi nenugalėti Uzbekistano;
- Alžyro ir Austrijos rungtynės turi baigtis ne lygiosiomis.
Iranas pasaulio futbolo čempionate dalyvauja šeštą kartą, tačiau dar nė karto nėra įveikęs grupių etapo. Tuo tarpu Egiptui tai – pirmasis kartas, kai buvo įveiktas grupių etapas.
1934-aisiais, kai Egiptas kovą baigė aštunfinalyje, tai buvo pirmasis čempionato etapas, grupių etapo tuomet dar nebuvo. Kitus du kartus – 1990-aisiais ir 2018-aisiais – Egiptas net nepatyrė pergalės skonio: du mačus sužaidė lygiosiomis, patyrė keturis pralaimėjimus ir namo keliauti turėjo jau po grupių etapo.
Kitose G grupės rungtynėse Belgija 5:1 sutriuškino Naująją Zelandiją ir iš pirmosios vietos žengė į atkrintamąsias.