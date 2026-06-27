Ankstyvą šeštadienio rytą vienu metu vyko dvejos H grupės rungtynės, kuriose Žaliasis Kyšulys susitiko su Saudo Arabija bei Ispanija kovėsi su Urugvajumi.
Kadangi Ispanija ganėtinai anksti išsiveržė į priekį 1:0, Afrikos valstybei palankios buvo ir lygiosios, o Saudo Arabijai buvo reikalinga tik pergalė. Visgi pernelyg daug šansų Artimųjų Rytų valstybė nesusikūrė, o žymiai geresnės progos antrajame kėlinyje neišnaudojo būtent Žaliasis Kyšulys.
Ispanija galiausiai 1:0 nugalėjo Urugvajų, o Žaliojo Kyšulio ir Saudo Arabijos dvikova baigėsi lygiosiomis 0:0. Tai lėmė Žaliojo Kyšulio patekimą į pasaulio futbolo čempionato atkrintamąsias iš antrosios pozicijos grupėje.
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Jei Žaliasis Kyšulys su trimis taškais, visais pasiektais lygiosiomis, liko antras, du taškus surinkęs Urugvajus keliaus namo. Šiai Pietų Amerikos žemyno valstybei prasibrauti į kitą etapą iš trečiosios grupės vietos nebėra net teorinių šansų.
Grupės nugalėtoja su 7 taškais tapo Ispanija, kuri savo varžovo atkrintamųjų šešioliktfinalio etape dar nežino. Tuo tarpu Žaliojo Kyšulio laukia grėsmingas iššūkis – kitą penktadienio naktį šios šalies rinktinė susitiks su Argentina.