Prieš mačą – išskirtinis Argentinos trenerio gestas: 91-erių žurnalistui atskleidė ekipos paslaptį

91-erių Enrique Macaya Marquezas pirmą kartą pasaulio futbolo čempionate dirbo dar 1958-aisiais Švedijoje, kai jam buvo tik 23-eji. Nuo to laiko jis nepraleido nė vienerių planetos pirmenybių, o čempionatas Šiaurės Amerikoje jam – jam 18-asis.
Būtent E. Macaya Marquezui buvo patikėta pradėti spaudos konferenciją dieną prieš Argentinos rungtynes su Jordanija.
Visuose didžiausiuose šalies dienraščiuose per savo karjerą dirbęs vyras uždavė du paprastus klausimus: ar rungtyniaus Lionelis Messi ir koks bus komandos išsidėstymas rungtynėse.
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Netrukus sekė nuoširdus trenerio atsakymas.
„Enrique, malonu. Malonu, kad klausiate manęs klausimo. Malonu jus čia matyti, ačiū, kad atėjote. Kaip tik apie tai kalbėjomės. Kiek pasaulio čempionatų? Aštuoniolika? Neįtikėtina. Jei atvirai, malonumas yra atsakyti į šį jūsų klausimą, ypač dėl to, kad turiu tiek daug atsiminimų. Kai žaidžiau už Argentiną, mes jus žiūrėdavom nesustodami, ir kiekvienąkart jums prašnekus mums, tiems, kurie gyveno toje eroje, jūs būdavote šviesulys, kokius vis dar esate – būtent todėl atsakysiu į jūsų klausimą.
Leo rungtynes pradės ant suolelio, bet atsakymą pateikiu vien dėl to, kad tai jūs. Priešingu atveju atsakymo turbūt kaip nors išvengčiau. Atsakau, nes nuoširdžiai manau, kad jūs to esate nusipelnęs. Kalbant apie komandos išsidėstymą, tai aš jau pasilaikysiu sau, bet pasakysiu vieną dalyką apie Leo – jis rungtynėse išbėgs vėliau. Komandą esu pasitvirtinęs, tačiau ją paskelbsime rytoj, Enrique. Ačiū labai už klausimus, gero pasaulio čempionato“, – su šypsena veide kalbėjo L. Scaloni.
Pasibaigus spaudos konferencijos Argentinos treneris priėjo ir šiltai apkabino 91-erių žurnalistą.