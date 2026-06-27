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Viena iš įžymybių pasaulio futbolo čempionate – su lietuviška atributika

2026 m. birželio 27 d. 13:42
Lrytas.lt
JAV, Kanadoje ir Meksikoje vykstantis pasaulio futbolo čempionatas sutraukia didžiulį viso pasaulio dėmesį, o stadionuose jau ne kartą pasirodė puikiai visiems pažįstami pramogų ir šou pasaulio veidai. Vienas jų buvo pasidabinęs lietuviams puikiai pažįstama atributika.
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Birželio 14-ąją Lietuvos laiku šalia Niujorko esančiame „MetLife“ stadione vykusiose Brazilijos ir Maroko rungtynėse VIP tribūnoje dvikovą stebėjo visas būrys žvaigždžių: ir futbolo legendos Ronaldinho, Ronaldo bei Kaka, ir reperis iShowSpeed, ir itin garsus reperis Travisas Scottas.
Būtent šalia Traviso Scotto ir buvo galima išvysti lietuviškų simbolių. Šalia jo buvo ir rungtynes stebėjo kitas reperis – Young Buck, kuris ir vilkėjo legendine lietuviška „Tie-Dye“ atributika.
Šie marškinėliai buvo sukurti 1992-ųjų Barselonos olimpinių žaidynių proga, o prie jų kūrimo prisidėjo roko grupė „The Grateful Dead“. 
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„Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1992-aisais stokojo lėšų keliauti į olimpines žaidynes Ispanijoje. Lietuviams į pagalbą atėjo legendinė roko grupė „The Grateful Dead“.
Amerikiečiai sukūrė ir paramos koncerte pristatė marškinėlius su skeletu, dedančiu į krepšį. Surinktos lėšos padėjo krepšininkams išvykti į olimpines žaidynes ir kovoti dėl medalių“, – rašoma Lietuvos krepšinio federacijos (Asociacija „Lietuvos krepšinis“) parduotuvėje.
Šie marškinėliai išlieka populiarūs ir pop kultūroje kaip stilingas atributas, o juos buvo galima išvysti ir legendiniame seriale „Draugai“.
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