Planetos pirmenybėse kovą tęsiančios rinktinės buvo suskirstytos į 16 šešioliktfinalių, o jie startuos jau sekmadienį vakare maču tarp Pietų Afrikos Respublikos ir Kanados.
Visos atkrintamųjų poros ir mačų laikai:
Pietų Afrika – Kanada: birželio 28 d., 22:00 val.
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Brazilija – Japonija: birželio 29 d., 20:00 val.
Vokietija – Paragvajus: birželio 29 d., 23:30 val.
Nyderlandai – Marokas: birželio 30 d., 04:00 val.
Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija: birželio 30 d., 20:00 val.
Prancūzija – Švedija: liepos 1 d., 00:00 val.
Meksika – Ekvadoras, liepos 1 d., 04:00 val.
Anglija – Kongo DR, liepos 1 d., 19:00 val.
Belgija Senegalas, liepos 1 d., 23:00 val.
JAV – Bosnija ir Hercegovina, liepos 2 d., 03:00 val.
Ispanija – Austrija, liepos 2 d., 22:00 val.
Portugalija – Kroatija, liepos 3 d., 02:00 val.
Šveicarija – Alžyras, liepos 3 d., 06:00 val.
Australija – Egiptas, liepos 3 d., 21 val.
Argentina – Žaliasis Kyšulys, liepos 4 d., 01:00 val.
Kolumbija – Gana, liepos 4 d., 04:30 val.