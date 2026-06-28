Įdomiausi pasaulio čempionato grupių etapo skaičiai: į akis krito ir L. Messi, ir C. Ronaldo

0
Panamos rinktinė grupės varžybose neįmušė nė vieno įvarčio. Visos kitos komandos, net ir patyrusios po tris pralaimėjimus, pasižymėjo bent kartą, o panamiečiai neatliko nė vieno taiklaus smūgio. Jie rezultatu 0:1 pralaimėjo Ganai bei Kroatijai ir 0:2 – Anglijai.
Grupių varžybose nė vieno taško taip pat neiškovojo Haičio, Tuniso, Irako, Jordanijos ir Uzbekistano rinktinės.
1
Į atkrintamąsias varžybas pateko tik viena „tikra“ Azijos komanda – Japonijos rinktinė. Visos kitos šio žemyno komandos – Korėja, Iranas, Saudo Arabija, Kataras, Irakas, Jordanija ir Uzbekistanas – grupių varžybose liko tarp autsaiderių ir jau iškeliavo namo.
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Irako, Jordanijos ir Uzbekistano futbolininkai neiškovojo nė taško.
Tiesa, Azijos konfederacijai priklauso ir Australija, kurios rinktinė pateko į atkrintamąsias varžybas.
2
Dvi komandos visas grupės varžybų rungtynes baigė lygiosiomis. Tačiau Žaliojo Kyšulio ir Irano futbolininkų už lygiąsias iškovotų trijų taškų vertė buvo skirtinga. Žaliasis Kyšulys po lygiųjų su Ispanija, Urugvajumi ir Saudo Arabija grupėje užėmė antrąją vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Tuo tarpu Iranas po lygiųjų su Naująja Zelandija, Belgija ir Egiptu grupėje liko trečias ir iškeliavo namo.
2
Haičio, Irako ir Panamos rinktinės antrąjį kartą dalyvavo pasaulio pirmenybėse, bet per jas dar neiškovojo nė taško. Šios rinktinės stipriausių pasaulio komandų turnyruose pralaimėjo visas šešerias rungtynes.
3
Trys komandos grupių varžybose laimėjo visas trejas rungtynes. Taškų neprarado viena iš šeimininkių Meksika, čempionės vardą ginanti Argentina ir praėjusių pasaulio pirmenybių vicečempionė Prancūzija.
Meksikos rinktinė buvo viena iš dviejų komandų, kurios per trejas rungtynes nepraleido nė vieno įvarčio. Kita savo vartus apgynusi komanda buvo Ispanija.
3
Pasaulio pirmenybės pirmą kartą rengiamos trijose šalyse. Visos trys šeimininkų komandos pasiekė pirmąjį tikslą ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Meksika (9 tšk.) ir JAV (6 tšk.) tapo grupių nugalėtojomis, o Kanada (4 tšk.) grupėje užėmė antrąją vietą.
Beje, kanadiečiai iki šių metų pasaulio pirmenybėse pralaimėjo visas šešerias rungtynes, bet žaisdami namie iš pradžių iškovojo pirmąjį tašką (lygiosios su Bosnija ir Hercegovina 1:1), o paskui ir pirmąją pergalę (prieš Katarą 6:0).
Tuo tarpu visos trys atrankos varžybose kelialapius iškovojusios Centrinės Amerikos ir Karibų šalių komandos – Panama, Haitis ir Kiurasao – išvyko namo nepasiekusios nė vienos pergalės.
4
Pasaulio pirmenybėse šiais metais debiutavo keturios komandos. Geriausiai tarp naujokų pasirodė Žaliasis Kyšulys, jau pirmuoju bandymu patekęs į atkrintamąsias varžybas. Pirmąjį tašką iškovojo Kiurasao rinktinė, sužaidusi lygiosiomis su Ekvadoru. Tuo tarpu Uzbekistano ir Jordanijos komandos pralaimėjo visas trejas rungtynes.
5
Į atkrintamąsias varžybas patekusių komandų tikslas – pasiekti dar penkias pergales. Tiek rungtynių liko būsimiesiems finalininkams. Šešioliktfinalio rungtynės bus žaidžiamos birželio 28-liepos 3 dienomis, aštuntfinalio – liepos 4–7 dienomis, ketvirtfinalio – liepos 9–11 dienomis, pusfinalio – liepos 14 ir 15 dienomis, finalo – liepos 19 dieną.
5
Pasaulio pirmenybėse liko penkios Pietų Amerikos komandos. Į atkrintamąsias varžybas pateko Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvadoras ir Paragvajus.
Pietų Amerikai šiame turnyre atstovavo šešios rinktinės, o silpnąja žemyno grandimi tapo Urugvajus.
6
Argentinietis Lionelis Messi ir portugalas Cristiano Ronaldo tapo pirmaisiais futbolininkais žaidusiais šešeriose pasaulio pirmenybėse. Jiedu pasaulio pirmenybėse debiutavo 2006 metais ir nuo tada nepraleido nė vieno turnyro.
Į šeštąsias pasaulio pirmenybes taip pat atvyko Meksikos vartininkas Guillermo Ochoa, tačiau jis dviejuose turnyruose nebuvo įleistas į aikštę.
Beje, L.Messi taip pat yra lyderis pagal pasaulio pirmenybėse žaistas rungtynes (29).
7
Grupių varžybose žaidė septyni futbolininkai, kuriems yra 40 ar daugiau metų. Vyriausias turnyro dalyvis – 41 metų Portugalijos kapitonas Cristiano Ronaldo. Pasaulio pirmenybėse taip pat žaidė 40-mečiai Meksikos vartininkas Guillermo Ochoa, Kroatijos kapitonas Luka Modričius, Bosnijos ir Hercegovinos kapitonas Edinas Džeko, Vokietijos vartininkas Manuelis Neueris, Žaliojo Kyšulio vartininkas Vozinha ir Urugvajaus vartininkas Fernando Muslera.
Įdomu, kad per visas 22 praėjusias pasaulio pirmenybes (nuo 1930 iki 2022 m.) žaidė septyni 40-mečiai – tiek pat, kiek per vieną 2026 metų turnyrą.
8
Per Vokietijos ir Kiurasao komandų rungtynes buvo įmušti aštuoni įvarčiai. Vokiečiai laimėjo 7:1.
Tai – rezultatyviausios šio turnyro rungtynės. Šiame amžiuje per pasaulio pirmenybes daugiau negu aštuoni įvarčiai nebuvo įmušti nė vieneriose rungtynėse, o aštuoni įvarčiai įmušti ketvirtąjį kartą. Įdomu, kad net trejose iš ketverių rezultatyviausių šio amžiaus rungtynių žaidė Vokietijos rinktinė. Vokiečiai praėjusiuose turnyruose sutriuškino Saudo Arabiją 8:0 (2002 m.) ir Braziliją 7:1 (2014 m.).
Pasaulio pirmenybių rezultatyvumo rekordas nesikeičia nuo 1954 metų, kai Alpių kaimynės Austrija ir Šveicarija pelnė 12 įvarčių. Austrai tas rungtynes laimėjo 7:5.
9
Kovą dėl medalių atkrintamosiose varžybose tęs net devynios Afrikos komandos. Tiesa, nė viena iš jų netapo grupės nugalėtoja, bet Marokas, Dramblio Kaulo Krantas, Egiptas, Pietų Afrika, Alžyras, Kongo Demokratinė Respublika, Gana, Žaliasis Kyšulys ir Senegalas surinko pakankamai taškų, kad patektų į kitą etapą.
Vienintelė namo iškeliavusi Afrikos komanda – visas trejas rungtynes pralaimėjęs Tunisas.
10
Teisėjai per grupių varžybas parodė dešimt raudonų kortelių. Net trys futbolininkai buvo pašalinti per atidarymo rungtynes, kuriose brazilas teisėjas Wiltonas Sampaio griežčiausią bausmę pritaikė dviem Pietų Afrikos ir vienam Meksikos futbolininkui.
Kataro rinktinė vienerias rungtynes irgi baigė be dviejų pašalintų žaidėjų (su Kanada). Raudonas korteles šiame turnyre taip pat gavo Paragvajaus, Bosnijos ir Hercegovinos, Irako, Belgijos ir Urugvajaus futbolininkai.
Beje, nė vienas futbolininkas nebuvo pašalintas už dvi geltonas korteles.
Geltonų kortelių „lyderės“ buvo Paragvajaus ir Kiurasao rinktinės. Šių komandų žaidėjus teisėjai įspėjo po septynis kartus.
10
Vokietijos, Prancūzijos ir Nyderlandų rinktinės grupių varžybose įmušė po dešimt įvarčių. Šios trys komandos žaidė rezultatyviausiai.
10
Grupių varžybose dešimt rungtynių baigėsi rezultatu 1:0. Šis rezultatas buvo dažniausias pirmajame etape. Devynerios rungtynės baigėsi rezultatu 1:1, aštuonerios – 3:1, septynerios – 0:0.
Iš viso buvo užfiksuoti 17 rezultato variantų. Unikalūs rezultatai buvo 3:3 (Alžyras – Austrija), 6:0 (Kanada – Kataras) ir 7:1 (Vokietija – Kiurasao).
12
Futbolininkai į savo vartus įmušė dvylika įvarčių. Nelaimingiausia komanda buvo Kataro rinktinė, kurios žaidėjai kamuolį į savo vartų tinklą nukreipė du kartus. Į savo vartus taip pat įmušė Šveicarijos, Irako, Uzbekistano, Jordanijos, Saudo Arabijos, Tuniso, Egipto, Maroko, Australijos ir Paragvajaus komandos.
13
Į atkrintamąsias varžybas pateko trylika Europos komandų. Pirmojo etapo kliūtis buvo per aukšta tik trims Europos šalių rinktinėms: Čekijai, Turkijai ir Škotijai. Beje, turkai ir škotai pasiekė po vieną pergalę, o Čekija buvo vienintelė šiame turnyre pergalės džiaugsmo nepatyrusi Europos komanda.
Atkrintamosioms varžyboms ruošiasi Prancūzija, Šveicarija, Nyderlandai, Ispanija, Anglija, Vokietija, Norvegija, Kroatija, Belgija, Portugalija, Švedija, Austrija bei Bosnija ir Hercegovina.
15
Nyderlandų rinktinė pasaulio pirmenybėse tęsia penkiolikos nepralaimėtų rungtynių virtinę. Olandai pastarąjį pralaimėjimą patyrė 2010 metų turnyre, kurio finale nusileido Ispanijai 0:1 (po pratęsimo).
Iš 2014 ir 2022 metų pasaulio pirmenybių Nyderlandų komanda iškrito patyrusi nesėkmes per baudinyną (tiek 2014 m. pusfinalyje, tiek 2022 m. ketvirtfinalyje olandai baudinius spardė blogiau negu argentiniečiai), o 2018 metų pasaulio pirmenybėse „oranžiniai“ nežaidė.
Beje, šiais metais Nyderlandų ir jų buvusios baudinių skriaudikės Argentinos keliai gali susikirsti tik finale.
16
Pasaulio pirmenybių grupių varžybas priėmė šešiolika miestų. Futbolininkai žaidė vienuolikoje JAV, trijuose Meksikos ir dviejuose Kanados miestuose.
17
Grupių varžybos truko 17 dienų. Pirmosios pasaulio pirmenybių rungtynės buvo žaidžiamos birželio 11 dieną, grupių varžybos baigėsi birželio 27 dieną.
19
Argentinietis Lionelis Messi per karjerą pasaulio pirmenybėse įmušė 19 įvarčių. Jis yra rezultatyviausias visų laikų pasaulio pirmenybių žaidėjas. Šių metų turnyre L.Messi pasižymėjo šešis kartus ir buvo rezultatyviausias grupės varžybų žaidėjas.
Iki šių metų turnyro rezultatyviausiųjų lentelėje pirmavo 16 įvarčių pelnęs vokietis Miroslavas Klose. Šiais metais jį pavijo ir prancūzas Kylianas Mbappė, kuris per grupės varžybas įmušė keturis įvarčius. Dabar K.Mbappė karjeros sąskaitoje, kaip ir M.Klosės, yra 16 įvarčių.
Tarp šių metų turnyre žaidžiančių futbolininkų prie M.Klosės taip pat artėja anglas Harry Kane‘as (11 įvarčių) ir portugalas Cristianas Ronaldo (10 įvarčių). Beje, Cristiano Romaldo yra vienintelis futbolininkas, įmušęs įvarčius net šešeriose pasaulio pirmenybėse.
19
Rinktinės įregistravo net 19 futbolininkų, žaidžiančių „Manchester City“ klube. Šio klubo futbolininkų yra dvylikoje rinktinių: Anglijos, Portugalijos, Nyderlandų, Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Norvegijos, Kroatijos, Egipto, Alžyro, Ganos ir Uzbekistano.
17 pasaulio pirmenybių dalyvių priklauso Miuncheno „Bayern“, 16 – Paryžiaus PSG, po 15 – Londono „Arsenal“ ir „Barcelona“.
43
43 metų Škotijos rinktinės vartininkas Craigas Gordonas buvo vyriausias futbolininkas, registruotas šiose pasaulio pirmenybėse. Tiesa, jis į aikštę nebuvo įleistas. Škotai jau iškeliavo namo, tad veteranas pasaulio pirmenybėse nedebiutuos.
72
Grupių varžybose komandos žaidė 72 rungtynes. Per jas buvo įmušti 215 įvarčių (vid. 2,99 įvarčio per rungtynes), į stadionus atėjo 4,6 milijono žiūrovų (vid. 64,5 tūkst. žiūrovų per rungtynes).
78
78 metų olandas Dickas Advocaatas tapo vyriausiu per pasaulio pirmenybes komandai vadovavusiu treneriu. Kai jo treniruojama Kiurasao rinktinė žaidė trečiąsias rungtynes su Dramblio Kaulo Kranto komanda, D.Advocaatas buvo 78 metų 271 dienos amžiaus.
Iki šių metų rekordininkas buvo vokietis Otto Rehhagelis. Jis per 2010 metų pasaulio pirmenybes vadovavo Graikijos rinktinei būdamas 71 metų. Tačiau šiais metais į pasaulio pirmenybes atvyko net trys vyresni treneriai: D.Advocaatas, 74 metų Čekijos rinktinės treneris Miroslavas Koubekas ir taip pat 74 metų belgas Hugo Broosas, kuris treniruoja Pietų Afrikos rinktinę.
84
Per visą turnyro istoriją (nuo 1930 m.) pasaulio pirmenybėse žaidė 84 šalių ir teritorijų rinktinės. Šiais metais sąrašą papildė keturios komandos: Žaliasis Kyšulys, Kiurasao, Jordanija ir Uzbekistanas.
Kongo Demokratinės Respublikos pavadinimas pasaulio pirmenybėse irgi skambėjo pirmą kartą. Kai šios šalies rinktinė žaidė praėjusį kartą, jos pavadinimas buvo Zairas (1974 m.).
92
Egipto rinktinė pergalę pasaulio pirmenybėse iškovojo praėjus 92 metams nuo pirmųjų rungtynių. Egiptiečiai dalyvavo 1934, 1990 ir 2018 metų turnyruose, bet juose nelaimėjo nė karto. „Faraonai“ ledus pralaužė šių metų birželio 21 dieną, kai 3:1 nugalėjo Naujosios Zelandijos futbolininkus.
205
Į pasaulio pirmenybes atvykusių rinktinių paraiškose buvo net 205 futbolininkai, žaidžiantys Anglijos klubuose. Tarp jų buvo trečiosios ir net penktosios Anglijos lygų žaidėjai. Komandos galėjo registruoti po 26 žaidėjus, tad iš viso į pasaulio pirmenybes atvyko 1248 futbolininkai.
231
Portugalijos rinktinės kapitonas Cristiano Ronaldo per karjerą šalies rinktinėje jau žaidė 231 rungtynes. Pagal šį skaičių jis yra visų tautų ir visų laikų pasaulio futbolo lyderis.
200 ar daugiau rungtynių rinktinėje yra žaidę vos keturi futbolininkai, o per šių metų pasaulio pirmenybes trumpą sąrašą papildė du žaidėjai. Argentinietis Lionelis Messi dabar rinktinėje yra žaidęs 202 rungtynes, kroatas Luka Modričius – 201 rungtynes.
Be paminėtų futbolininkų, 202 rungtynes Kuveito rinktinėje žaidė Baderas Al Mutawa (jis baigė karjerą 2022 metais).
344
Ispanijos rinktinės saugas Rodri per trejas grupės varžybų rungtynes atliko 344 perdavimus – daugiau nei bet kuris kitas futbolininkas.
Daugiau negu 300 perdavimų atliko tik keturi žaidėjai, atstovaujantys dviem komandoms: ispanai Rodri ir Aymericas Laporte (301) bei alžyriečiai Aissa Mandi (309) ir Ramy Bensabaini (305).
Lionelis MessiCristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinė
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