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Iš kokios tu planetos? Nesulaikomas L. Messi pagerino dar vieną rekordą

2026 m. birželio 28 d. 08:15
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionato grupių etapo finišas tapo tikru desertu, o ryškiausia pirmenybių žvaigždė Lionelis Messi vėl priminė apie save.
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Įvarčių mašina virtęs 39-erių argentinietis pasižymėjo dar kartą, o jo atstovaujama Argentina 3:1 pranoko Jordaniją.
60-ąją minutę po keitimo aikštėje pasirodęs L. Messi įvarčiu pasižymėjo 80-ąją minutę.
Tai buvo jau šeštasis argentiniečio įvartis šiame pasaulio futbolo čempionate. Maža to, L. Messi tapo ir rekordininku: jis – pirmasis Argentinos futbolininkas pasaulio čempionatų istorijoje, kuriam pavyko įmušti įvartį net septyneriose pasaulio čempionato rungtynėse iš eilės.
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Nugalėtojų gretose įvarčiais praėjusią naktį taip pat pasižymėjo Giovani Lo Celso bei nuo 11 metrų žymos baudinį realizavęs Lautauro Martinezas.
Čempionų titulą ginanti Argentina šiame čempionate laimėjo visas trejas žaistas rungtynes ir užtikrintai žengusi į atkrintamąsias šešioliktfinalyje susikaus su Žaliojo Kyšulio komanda.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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