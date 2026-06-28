JAV žurnalistės žodžiai pasaulio čempionate šokiravo daugelį – teko atsiprašyti

„Aš net negaliu parodyti žemėlapyje, kurioje vietoje yra ta Bosnija. Nieko nežinau apie Bosniją, bet ir nenoriu žinoti, nes JAV rinktinė grįžo ir mes esame stipresni nei bet kada anksčiau.
Taigi, pasiruoš, Bosnija, nes nori to, ar nenori, bet tu vis tiek pralaimėsi“, – tiesioginiame ABC eteryje kalbėjo žurnalistė.
Šie žodžiai plačiai nuskambėjo futbolo bendruomenėje ir sukėlė nemenką pyktį. Pasipiktinimo banga nuvilnijo ne tik Bosnijoje ir Hercegovinoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse.
Susiję straipsniai
Po kilusio skandalo žurnalistė priėmė sprendimą atsiprašyti už eteryje ištartus žodžius.
„Atsiprašau Bosnijos žmonių ir Bosnijos rinktinės. Pasaulio čempionatas turėtų suvienyti žmones visame pasaulyje, bet mano komentaras neatspindi šios dvasios. Linkiu visoms komandoms kuo geriau pasirodyti pasaulio čempionate“, – rašė ABC žurnalistė.
JAV bei Bosnijos ir Hercegovinos mačas vyks naktį iš antradienio į trečiadienį.
JAVžurnalistėABC
Rodyti daugiau žymių