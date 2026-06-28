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JAV žurnalistės žodžiai pasaulio čempionate šokiravo daugelį – teko atsiprašyti

2026 m. birželio 28 d. 11:54
Lrytas.lt
JAV sporto žurnalistė Abigail Velez prisivirė košės. Paaiškėjus, kad JAV futbolo rinktinė pasaulio čempionato šešioliktfinalyje susikaus su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine žurnalistė tiesioginiame eteryje ėmė žeminti būsimus varžovus.
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„Aš net negaliu parodyti žemėlapyje, kurioje vietoje yra ta Bosnija. Nieko nežinau apie Bosniją, bet ir nenoriu žinoti, nes JAV rinktinė grįžo ir mes esame stipresni nei bet kada anksčiau.
Taigi, pasiruoš, Bosnija, nes nori to, ar nenori, bet tu vis tiek pralaimėsi“, – tiesioginiame ABC eteryje kalbėjo žurnalistė.
Šie žodžiai plačiai nuskambėjo futbolo bendruomenėje ir sukėlė nemenką pyktį. Pasipiktinimo banga nuvilnijo ne tik Bosnijoje ir Hercegovinoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse.
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Po kilusio skandalo žurnalistė priėmė sprendimą atsiprašyti už eteryje ištartus žodžius.
„Atsiprašau Bosnijos žmonių ir Bosnijos rinktinės. Pasaulio čempionatas turėtų suvienyti žmones visame pasaulyje, bet mano komentaras neatspindi šios dvasios. Linkiu visoms komandoms kuo geriau pasirodyti pasaulio čempionate“, – rašė ABC žurnalistė.
JAV bei Bosnijos ir Hercegovinos mačas vyks naktį iš antradienio į trečiadienį.
JAVžurnalistėABC
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