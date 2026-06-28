Pasaulio čempionato grupių etapas baigėsi įspūdingai – iškovota istorinė pergalė

Kongo Demokratinės Respublikos rinktinė dėl bilieto žaisti kitame etape surėmė ietis su Uzbekistano futbolininkais.
Mačas baigėsi istorine Kongo DR rinktinės pergale 3:1. Ši šalis pirmą kartą istorijoje pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas, kuriose susikaus su Anglija.
Iš vėžių Kongo DR komandos neišmušė ir ankstyvas varžovų įvartis – Uzbekistanas į priekį išsiveržė dar 10-ąją mačo minutę.
Susiję straipsniai
Kongo DR savo gelbėjimo operaciją pradėjo nuo 68 minutės, kai jiems pavyko išlyginti rezultatą, o vėliau sekė dar du tikslūs smūgiai, kurie atvėrė komandai kelią į šešioliktfinalį.
Keturis taškus iškovojusi Kongo DR K grupėje užėmė trečiąją vietą, aukščiau praleisdama Portugaliją (5 taškai) ir Kolumbiją (7 taškai).