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Pasaulio čempionato grupių etapas baigėsi įspūdingai – iškovota istorinė pergalė

2026 m. birželio 28 d. 08:52
Lrytas.lt
Tai bus naktis, kurią Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkai prisimins dar ilgai. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį vykusiame paskutiniajame K grupės mače netrūko ir įtampos, ir emocijų.
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Kongo Demokratinės Respublikos rinktinė dėl bilieto žaisti kitame etape surėmė ietis su Uzbekistano futbolininkais.
Mačas baigėsi istorine Kongo DR rinktinės pergale 3:1. Ši šalis pirmą kartą istorijoje pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas, kuriose susikaus su Anglija.
Iš vėžių Kongo DR komandos neišmušė ir ankstyvas varžovų įvartis – Uzbekistanas į priekį išsiveržė dar 10-ąją mačo minutę.
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Kongo DR savo gelbėjimo operaciją pradėjo nuo 68 minutės, kai jiems pavyko išlyginti rezultatą, o vėliau sekė dar du tikslūs smūgiai, kurie atvėrė komandai kelią į šešioliktfinalį.
Keturis taškus iškovojusi Kongo DR K grupėje užėmė trečiąją vietą, aukščiau praleisdama Portugaliją (5 taškai) ir Kolumbiją (7 taškai).
Kongo Demokratinė Respublika2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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