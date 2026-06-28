Per pirmąją kėlinio pusę karščiausiose zonose porą sykių atsidūrė Liviu Antalis. Dar visai ankstyvoje mačo fazėje rumuno smūgį pažeme sustabdė Marius Paukštė, kiek vėliau puolėjas perdavimo sulaukė iš gerą reidą atlikusio Dominiko Franke, visgi, ir šįkart sėkmė buvo vartų sargo pusėje.
Kėlinio pabaigoje greta stačiakampio bandymą atliko Valentino Vermeulenas, R. Sobowalei iki sėkmingo laisvo smūgio išpildymo trūko taip pat ne daug.
Antrojo kėlinio starte geroje situacijoje atsidūrė Paulius Golubickas, šio spirtas kamuolys skriejo tiesiai į M. Paukštę, Bacary Sane atsakė šūviu galga greta vartų. Nors 59-ąją minutę kamuolį į vartus siuntė Bryanas Teixeira, visgi, po VAR patikros įvartis įskaitytas nebuvo dėl puolėjo žaidimo ranka.
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Susitikimoje pabaigoje svečiai varžovus buvo užspaudę, tačiau tai vaisių nedavė. Pavojingiausią ataką vilniečiai surengė po B. Teixeiros perdavimo, kai galva smūgiavo Stanislavas Bilenkis.
Sužaidus 19-ojo TOPLYGOS turo rungtynes „Džiugas“ su 29 taškais pirmauja, „Žalgiris“ savo sąskaitoje turi 25 taškus bei rikiuojasi 6-oje turnyro lentelės pozicijoje.