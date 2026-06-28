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Po dar vieno blankaus mačo – dėmesį atkreipęs C. Ronaldo veiksmas už aikštės ribų

2026 m. birželio 28 d. 12:21
Lrytas.lt
Dvi lygiosios ir vos viena pergalė – toks buvo Portugalijos futoblo rinktinės pasirodymas pasaulio čempionato K grupėje. Be pergalės portugalai liko ir naktį iš šeštadienio į sekmadienį vykusiame mače, kai jie sužaidė 0:0 su Kolumbijos rinktine.
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Po šio mačo tapo aišku, kad Portugalija K grupėje užėmė antrąją vietą.
Pergalės komandai negarantavo ir ryškiausia Portugalijos rinktinės žvaigždė Cristiano Ronaldo.
Visas 90 minučių be keitimo žaidusi 41-erių futbolo legenda niekaip nesurado savo šanso pasižymėti. Maža to, apie save C. Ronaldo priminė ir po rungtynių.
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