Po dar vieno blankaus mačo – dėmesį atkreipęs C. Ronaldo veiksmas už aikštės ribų

Po šio mačo tapo aišku, kad Portugalija K grupėje užėmė antrąją vietą.
Pergalės komandai negarantavo ir ryškiausia Portugalijos rinktinės žvaigždė Cristiano Ronaldo.
Visas 90 minučių be keitimo žaidusi 41-erių futbolo legenda niekaip nesurado savo šanso pasižymėti. Maža to, apie save C. Ronaldo priminė ir po rungtynių.
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Pasibaigus akistatai vykusio pasikalbinimo metu C. Ronaldo neišreiškė noro bendrauti su žiniasklaidos atstovais.
„Šiandien Felixo (Joao Felixo) eilė“, – praeidamas pro žurnalistus pamurmėjo C. Ronaldo, po dar vieno blankaus pasirodymo jis nusprendė susilaikyti nuo komentarų.
Į pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalį žengusi Portugalija jame susikaus su 2018-ųjų pasaulio futbolo čempionato vicečempione Kroatija.