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Portugalijos fronte – nieko gero: C. Ronaldo buvo bedantis, o komanda gavo dvigubą smūgį

2026 m. birželio 28 d. 08:24
Lrytas.lt
Viena iš pasaulio futbolo čempionato favoričių Portugalijos rinktinė antrą kartą per trejas rungtynes liko be pergalės.
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Portugalai su Cristiano Ronaldo priešakyje sužaidė lygiosiomis 0:0 su Kolumbijos rinktine. Pergalės neiškovojusi Portugalija turėjo sugerti dvigubą smūgį, nes neiškovoję pergalės jie K grupėje turėjo tenkintis antra pozicija.
Nuo mačo pradžios rungtyniavęs C. Ronaldo aikštėje pralakstė iki pat finalinio švilpuko. Vis dėlto nei jam, nei jokiam kitam portugalui nepavyko pralaužti Kolumbijos gynybos.
Tuo metu kolumbiečius lygiosios tenkino – jie su 7 taškais tapo K grupės nugalėtojais. Į kitą etapą iš šios grupės žengė ir Kongo Demokratinė Respublika, ji su 4 taškais liko trečia.
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