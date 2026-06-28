Portugalijos fronte – nieko gero: C. Ronaldo buvo bedantis, o komanda gavo dvigubą smūgį

Portugalai su Cristiano Ronaldo priešakyje sužaidė lygiosiomis 0:0 su Kolumbijos rinktine. Pergalės neiškovojusi Portugalija turėjo sugerti dvigubą smūgį, nes neiškovoję pergalės jie K grupėje turėjo tenkintis antra pozicija.
Nuo mačo pradžios rungtyniavęs C. Ronaldo aikštėje pralakstė iki pat finalinio švilpuko. Vis dėlto nei jam, nei jokiam kitam portugalui nepavyko pralaužti Kolumbijos gynybos.
Tuo metu kolumbiečius lygiosios tenkino – jie su 7 taškais tapo K grupės nugalėtojais. Į kitą etapą iš šios grupės žengė ir Kongo Demokratinė Respublika, ji su 4 taškais liko trečia.
Susiję straipsniai