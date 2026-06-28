Siaubinga žinia: čempionate žaidžiančią Nyderlandų rinktinės žvaigždę sukrėtė šeimos tragedija

Šią informaciją šeštadienį socialinėje erdvėje pranešė C. Gakpo mergina Noa van der Bij.
„Sudaužytomis širdimis dalijamės liūdna žinia, kad mūsų sūnus mirė nėštumo metu. Dėkojame už jūsų meilę ir palaikymą. Elijah Raphael Gakpo. Amžinai mylimas. Amžinai mūsų sūnus“, – buvo pasidalinta įrašu instagrame.
27-erių C. Gakpo mergina čempionato metu viešėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuriose palaikė Nyderlandų komandai atstovaujantį vaikiną.
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Apie savo nėštumą pora pirmą kartą pranešė šių metų gegužę.
Pats Nyderlandų rinktinės žaidėjas paprašė šioje istorijoje paprašė supratingumo, išlaikant kuo daugiau privatumo.
„Tai neįtikėtinai sunkus metas mūsų šeimai“, – rašė jis.
C. Gakpo ir Noa van der Bij 2024 metais susilaukė sūnaus Samuelio.
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