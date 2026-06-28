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Skandalinga smurto scena Lietuvos futbole: smūgis 17-mečiui į galvą ir kilusios muštynės

2026 m. birželio 28 d. 13:25
Lrytas.lt
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Šeštadienį Gargžduose vykusios LFF II lygos B diviziono rungtynės tarp „Pempininkų“ ir Vilniaus „Vyčio“ ekipų buvo paženklintos ne tik įvarčių lietumi (2:2), bet ir kilusiomis muštynėmis.
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Antrojo kėlinio metu žiežirbos įsiplieskė tarp „Vyčiui“ atstovaujančio Ąžuolas Motiejaus Mileišio ir „Pempininkų“ klube rungtyniaujančio Dangio Gailiušio.
Naujienų portalo sportas.lt pasidalintame įraše matosi, kad iš pradžių vaikinai tiesiog apsistumdė, bet vėliau sekė brutalus D. Gailiušio smūgis 17-mečiui galva į galvą.
Netrukus į konfliktą įsivėlė ir daugiau abiejų komandų žaidėjų, aikštėje kilo mąsisnis apsistumdymas, netrūko ir muštynių elementų.
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Aistroms nurimus rungtynių teisėjas priėmė sprendimą pašalinti D. Gailiušį iš aikštės.
Konflikto pradžioje su varžovu apsistumdę Ą. Mileišis buvo nubaustas geltona kortele.
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