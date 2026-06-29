„Kauno Žalgirio“ naujokas M. Konatar: „Man patinka iššūkiai“

Tiek penktadienį Telšiuose, tiek kitą antradienį Kaune savo debiutui su žaliai baltais marškinėliais jau bus pasiruošęs ir „Kauno Žalgirio“ naujokas Marko Konataras.
Krašto gynėjas iš Serbijos prie komandos prisijungė praėjusią savaitę ir jau kurį laiką lieja prakaitą treniruotėse.
„Pirmieji įspūdžiai labai geri ir tikrai džiaugiuosi čia būdamas. Noriu pradėti kuo greičiau dirbti ir laimėti, laukiu kovų Europoje. Man tai pirmas kartas žaidžiant užsienyje, bet manau, kad esu pasiruošęs. Aš jau nebe vaikas, man patinka iššūkiai, todėl į viską žiūriu pozityviai“, – pirmojo savo interviu Kaune metu pasakojo 26-erių futbolininkas.
Serbas visą karjerą iki šiol praleido gimtojoje šalyje ir ten garsėjo kaip patikimas gynėjas, galintis dengti net keletą pozicijų.
Susiję straipsniai
„Sakyčiau, kad esu gudrus ir agresyvus gynėjas. Mėgstu jungtis prie komandos atakų ir atlikti skersus perdavimus. Pastaraisiais metais žaidžiau daugelyje pozicijų. Mano natūrali pozicija yra kairiojo krašto gynėjas keturių gynėjų linijoje, bet yra tekę žaisti ir dešinėje, galiu žaisti kraštuose ir centre. Galiu žaisti visur“, – apie savo pasakojo naujasis žalgirietis.
M.Konataras pripažino, kad prieš atvykdamas į Lietuvą apie šalį itin daug nežinojo, tačiau savo namų darbus apie „Kauno Žalgirio“ klubą padarė, o jame rado ir keletą pažįstamų veidų.
„Tiesą sakant, apie šalį nežinojau daug. Žinojau, kad klubas yra Lietuvos čempionas ir žais UEFA Čempionų lygos atrankoje, žinojau apie komandos keliamus tikslus ir vėl tapti čempionais. Žinojau apie keletą komandos žaidėjų. Su Luka Račičiumi keletą kartų matėmės Belgrade, taip pat pažinojau Harį Kadričių“, – pasakojo naujasis 33-uoju numeriu pažymėtų marškinėlių savininkas.
Laukdamas debiuto žalgirietis taip pat papasakojo apie savo tikslus bei davė pažadą komandos aistruoliams.
„Mano asmeninis tikslas yra laimėti ir tobulėti, laimėti titulą. Europoje norime nukeliauti kiek įmanoma toliau, tai būtų puiku. Pažadu, kad kiekvienoje treniruotėje ir kiekvienose rungtynėse čia atiduosiu visas jėgas“, – interviu metu pasakojo „Kauno Žalgirio“ narys.
Artimiausias rungtynes „Kauno Žalgiris“ TOPLYGOS čempionate žais liepos 3 d. išvykoje su Telšių „Džiugo“ futbolininkais, o po kelių dienų Kaune stos į jau minėtą UEFA Čempionų lygos dvikovą su Kosovo čempionais.