Buksuojantį šalies čempioną „Kauno Žalgirį“ gelbės užsienietis

Kauno ekipa neseniai atsisveikino su Eivinu Černiausku, kurio vedama komanda niekaip nesugebėjo pakilti į turnyrinės lentelės olimpą, o vienu metu nelaimėjo net 8 mačų iš eilės.
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Kroatas iki šių metų vasario vadovavo „Osijek“ ekipai. Per savo trenerio karjerą jis taip pat dirbo „Rijeka“, „Gorica“, „Sabah“, Lodzės „Widzew „, Zagrebo „Dinamo“ bei „Al Ain“ klubuose.
Artimiausias rungtynes Toplygoje kauniečiai žais liepos 3-ąją Telšiuose su Toplygoje pirmaujančia „Džiugo“ komanda. Žalgiriečiai kol kas su 27 taškais žengia antroje vietoje.
UEFA Čempionų lygos atrankoje „Kauno Žalgirio“ laukia akistata su Kosovo čempione „Drita“.