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Buksuojantį šalies čempioną „Kauno Žalgirį“ gelbės užsienietis

2026 m. birželio 29 d. 08:42
Lrytas.lt
Ne itin sėkmingai šiame sezone žaidžiantį Lietuvos futbolo čempioną „Kauno Žalgirį“ bandys iš nesėkmių balos traukti užsienio specialistas. „Kauno Žalgiris“ netrukus oficialiai pristatys naująjį komandos vyriausiąjį trenerį – vairas bus patikėtas 51-erių kroatui Željko Sopičiui, skelbia sportas.lt.
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Kauno ekipa neseniai atsisveikino su Eivinu Černiausku, kurio vedama komanda niekaip nesugebėjo pakilti į turnyrinės lentelės olimpą, o vienu metu nelaimėjo net 8 mačų iš eilės.
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