Oficialu: „Kauno Žalgirio“ vairą perima strategas iš Kroatijos

Ž.Sopičius – pats buvęs futbolininkas, rungtyniavęs įvairiuose Kroatijos, Izraelio ir Vokietijos futbolo klubuose, tarp kurių ir toks vardas kaip Menchengladbacho „Borussia“.
2011-aisiais profesionalaus futbolininko karjerą Zagrebo „Lokomotiva“ klube baigęs kroatas iškart prisijungė prie šio klubo trenerių štabo, o 2014-aisiais metais pirmą kartą tapo vyr. treneriu Zagrebo „Rudeš“ komandoje.
Vėliau keletą metų naujasis žalgiriečių vairininkas praleido legendinio Kroatijos klubo Zagrebo „Dinamo“ sistemoje, treniravo dublerinę ekipą ir keletui rungtynių net buvo paskirtas pagrindinės komandos vyr. treneriu.
Susiję straipsniai
2019-aisiais specialistas taip pat darbavosi Jungtinių Arabų Emiratų lygoje, „Al-Ain“ klube, o po etapo ten jau įsitvirtino vyr. trenerio kėdėje Europoje.
Iš pradžių jis treniravo Baku „Sabah“ komandą Azerbaidžane, vėliau dirbo Velika Goricos „Gorica“ klube pajėgiausioje Kroatijos lygoje, o 2023–2024 m. treniravo tos pačios lygos „Rijeka“ komandą, su kuria turėjo puikų sezoną.
Ž.Sopičiaus treniruojama „Rijeka“ tapo Kroatijos vicečempione bei tais pačiais metais nužygiavo iki Kroatijos taurės finalo.
2025-ųjų pradžioje buvęs futbolininkas stojo prie Lodzės „Widzew“ vairo pajėgiausioje Lenkijos futbolo lygoje, o metus užbaigė stipriausios Kroatijos lygos „Osijek“ klube.
„Šis treneris yra dirbęs pajėgiose komandose bei lygose, treniravęs aukšto meistriškumo futbolininkus ir turi didelį patirties bagažą. Jo treniruojamos komandos žaidė intensyvų ir agresyvų atakuojantį futbolą, o mes trenerio ieškojome būtent pagal šias savybes, kad jo žaidimo stilius atitiktų mūsų klubo žaidimo filosofiją“, – apie naują trenerį pasakojo klubo sporto direktorius Darius Šinkūnas.
Per trenerio karjerą Ž.Sopičius komandoms vadovavo ne tik UEFA Europos lygos ir UEFA Konferencijų lygos atrankose. Kartą jis vadovavo Zagrebo „Dinamo“ komandai ir UEFA Čempionų lygos grupių etapo rungtynėse.
Kartu su Ž.Sopičiumi „Kauno Žalgirio“ trenerių štabą taip pat papildys su juo ir ankstesniuose klubuose dirbę analitikas Josipas Paušičius bei fizinio rengimo treneris Ivanas Čukovičius. Pastarasis šiose pareigose pakeis su klubu atsisveikinusį Rimantą Česnulį.
„Kauno Žalgirio“ trenerių štabe ir toliau dirbs trenerio asistentas Algis Jankauskas, vartininkų treneris Audrius Ramonas bei analitikas Rokas Pranaitis.