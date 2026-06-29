Per šaudynes pasaulio futbolo čempionato sirgalių zonoje Kalifornijoje žuvo žmogus

Šaudynių metu nebuvo transliuojamos jokios rungtynės, nes vienintelis tos dienos susitikimas baigėsi anksčiau – apie 14 val. vietos (24 val. Lietuvos) laiku.
„Vienos aukos mirtis konstatuota įvykio vietoje. Antrasis nukentėjusysis su gyvybei pavojingais sužalojimais buvo nugabentas į vietos ligoninę. Pradžioje pagalbą suteikė policininkai, po to gydymo įstaigoje medikai. Vyro gyvybei grėsmės nėra.
Incidentas tiriamas kaip žmogžudystė. Šioje teritorijoje uždarytos kelios aplinkinės gatvės“, – platformoje „X“ pranešė San Chosė policija, kurią cituoja „Reuters“.
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Incidentas įvyko San Pedro aikštėje – vienoje iš kelių vietų San Francisko įlankos regione, kur didžiulės minios renkasi stebėti Pasaulio futbolo čempionato rungtynių didžiuliuose ten įrengtuose ekranuose.