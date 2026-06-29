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Per šaudynes pasaulio futbolo čempionato sirgalių zonoje Kalifornijoje žuvo žmogus

2026 m. birželio 29 d. 10:25
Sekmadienį per šaudynes JAV Kalifornijos valstijos San Chosė miesto Pasaulio futbolo čempionato sirgalių zonoje, kurioje paprastai transliuojamos rungtynės, žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo sunkiai sužeistas. Apie tai remdamasi vietos policijos informacija pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Reuters“.
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Šaudynių metu nebuvo transliuojamos jokios rungtynės, nes vienintelis tos dienos susitikimas baigėsi anksčiau – apie 14 val. vietos (24 val. Lietuvos) laiku.
„Vienos aukos mirtis konstatuota įvykio vietoje. Antrasis nukentėjusysis su gyvybei pavojingais sužalojimais buvo nugabentas į vietos ligoninę. Pradžioje pagalbą suteikė policininkai, po to gydymo įstaigoje medikai. Vyro gyvybei grėsmės nėra. 
Incidentas tiriamas kaip žmogžudystė. Šioje teritorijoje uždarytos kelios aplinkinės gatvės“, – platformoje „X“ pranešė San Chosė policija, kurią cituoja „Reuters“.
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