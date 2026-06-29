Po 74 valandų paieškų po griuvėsiais – tragiška žinia: žuvo Argentinos futbolininko žmona ir du vaikai

Gamtos stichija Pietų Amerikos šalyje jau nusinešė apie 1 500 žmonių gyvybių, o dar mažiausiai 69 000 asmenų laikomi dingusiais be žinios.
Nelaimė įvyko 18 km į šiaurę nuo sostinės esančiame ir labiausiai nuo žemės drebėjimų nukentėjusiame La Gvairos regione.
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L. Trejo žmona Yanina Maranella bei du maži vaikai – Aaronas ir Ainhoa – buvo apsistoję Plaja Grandės kurorte, kai gamtos katastrofos metu sugriuvo jų apartamentų pastatas. Pats žaidėjas tuo metu buvo treniruočių stovykloje Karakase.
Apie dingusius artimuosius pranešęs „Club Sport Maritimo La Guaira“ klube kovojantis žaidėjas nedelsiant pradėjo paieškas, kurios truko 74 valandas, o jam padėti iš Argentinos į Venesuelą atvyko tėvas bei brolis.
Visgi viltis surasti šeimą gyvą žlugo.
L. Trejo svainis Ricardo Ardilesas CNN Espanol sakė, kad futbolininkas buvo „emociškai prislėgtas“ ir kad iš šeimos namų prie jūros „absoliučiai nieko“ neliko.
„Jis rado siaubingą vaizdą, – sakė R. Ardilesas. – Jis nerado absoliučiai nieko iš to, kas buvo pastate“.
Po paieškų buvo pranešta, kad po griuvėsiais rasti futbolininko žmonos ir dviejų vaikų palaikai – nė vienas neišgyveno.
Apie tragišką baigtį pranešė argentiniečio kolega futbolininkas Edsonas Tortolero.
„Informuojame visus Venesuelos ir Argentinos žmones, kad rasti Lucaso Trejo šeimos narių kūnai, – rašė jis savo instagramo istorijoje. – Dėkojame visiems už paramą ir prašome didžiausios pagarbos jo šeimai šiuo metu.“
Sekmadienį klubas „Club Sport Maritimo La Guaira“ socialinėje erdvėje pareiškė, kad „gedi dėl nepataisomos netekties“.
„Lucai, tu ne vienas. Jūsų šeima Maritime La Guaira yra su jumis“, – teigiama klubo pranešime.
Pats L. Trejo apie šeimos netektį nieko nerašė ir nekalbėjo, tačiau instagramo paskyroje pasidalijo bendra visų keturių šeimos narių nuotrauka be jokio prierašo.
Katastrofinis 7,5 balo žemės drebėjimas palietė ir daugiau sporto pasaulio atstovų. Tarp patvirtintų aukų yra 18-metis Venesuelos futbolininkas Yiimvertas Berroteranas bei buvusio beisbolo žaidėjo Gorkyso Hernandezo žmona Daisy.
Antrajame divizione rungtyniaujančio „Maritimo de La Guaira“ klubo gynėjas Hectoras Bello taip pat išgyvena tragediją – sugriuvus pastatui žuvo jo žmona Andrea. Moteris paaukojo savo gyvybę, kad apsaugotų vienerių metų dukrą, savo kūnu uždengdama mergaitę nuo krentančių nuolaužų.