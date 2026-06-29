Prieš kovą pasaulio futbolo čempionate – brazilų ir japonų rasizmo mūšis internete

Interneto platybėse iš visų JAV, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate dalyvaujančių šalių sirgalių rasistiškiausiais buvo laikomi argentiniečiai. Visgi įžeidinėjimų lenktynėse juos pranokti užsimanė brazilai ir japonai.
Viskas prasidėjo nuo brazilo internauto komentaro apie Pietų Korėjoje egzistuojančią tendenciją norėti turėti šviesesnę odą negu ji yra natūraliai, kas šios šalies kultūroje istoriškai reiškia aukštesnį socialinį statusą ir netiesiogiai simbolizuoja turtus. Žibalo į ugnį įpylė ir japonų puolėjas Kento Shiogai, žiniasklaidai teigęs, kad apie Brazilijos rinktinę galvoja, jog jie buvo stiprūs praeityje.
Įžeidimais iš pradžių atsakė korėjiečiai, vėliau prisijungė ir japonai, su kurių rinktine Brazilija pirmadienį susitiks šešioliktfinalyje.
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„Kaip šalis, Brazilija atrodo kaip tas vaikas pradinėje mokykloje, kuris nieko nemoka, bet pradeda rodyti savo galią, kai reikia žaisti kvadratą. Jie niekuo kitu kitų šalių negali įveikti, tik futbole“, – rašė vienas internautas.
Kai vienas internautas pasidalino nuotrauka, kurioje pagal užimamą plotą sugretintos Brazilija ir Japonija, daugiau nei 10 milijonų peržiūrų surinko japono atsakymas „turit tiek žemės, bet viskas, ką joje darot, tai žaidžiat futbolą ir užsiimat vagystėm“.
2025-ųjų liepą oficialiai išleistais duomenimis, nors ir yra fiksuojamas tokių atvejų mažėjimas, 2024 metais Brazilijoje buvo pavogta beveik 1 milijonas telefonų (917 418).
„Brazilijoje prievartavimai yra šimtą kartų, žmogžudystės – tris šimtus kartų, apiplėšimai – tūkstantį kartų dažnesni, ir jie nori būti moraliai viršesni už Japoniją. Kaip buvo galima tikėtis, jų IQ yra panašus į intelektualiai neveiksnaus žmogaus“, – rašė kitas japonas.
Kitas su dirbtiniu intelektu generuotas paveiksliukas demonstravo brazilus kaip beždžiones, o šalia sėdinčius japonus kaip ramius, išlaikytus žmones, kai tuo pat metu švieslentėje degė rezultatas 6:0.
Brazilai atakavo japonus atgal, o jų atakose – ir žiauriausi su Japonija susiję įvykiai bei tendencijos.
„Brazilijoje mes einam į paplūdimį, Japonijoje paplūdimys ateina pas tave“, – dažnus cunamius turėdamas omenyje rašė vienas internautas. „Japonai tiek įžeidinėja brazilus, bet cunamis pas mus yra reperis, o pas juos – gamtos nelaimė“, – rašė kitas, mintyje turėdamas reperę NandaTsunami.
„Hirošima Vini Nagasakis sutvarkys pirmadienio rungtynes. Braziliška bomba susprogdins japonų vartus ir primins jiems apie praeitį“, – brazilų superžvaigždę Vinicius Junior turėdamas omenyje rašė vienas brazilas. Kitas internautas tiesiog paskelbė nuotrauką su ant Japonijos per Antrąjį pasaulinį karą kritusiomis bombomis „dičkis“ ir „mažylis“, ant kurių – Brazilijos rinktinės žaidėjų vardai.
Vėliau – ir dar žiauresni atsakymai.
„Jūs mus vadinat beždžionėmis, bet ant medžių kabot būtent jūs“, – rašė vienas brazilas. „Nepaisant visų sunkumų, Brazilijoje mes esam laimingi. Tikrasis pasmerkimas yra gyventi šalyje, kur dėl per didelio darbo kiekio ir visuomenės spaudimo žmonės žudosi“, – rašė kitas.
Prie šių įrašų buvo pridedama ir liūdnai pagarsėjusio Aokigahara miško nuotrauka. Ši vieta yra „populiausia“ savižudžių vieta Japonijoje ir viena „populiariausių“ vietų visame pasaulyje, o net prie įėjimo į šį mišką yra pastatytos informacinės lentos, kuriose japonų kalba raginama pagalvoti apie artimuosius ir ieškoti pagalbos.
Pagal savižudybes, Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) duomenimis, Japonija yra 18-a (17,43 savižudybių 100 tūkstančių žmonių), kai Brazilija – tik 91-a (7,59 savižudybės 100 tūkstančių žmonių). Lietuva šiame sąraše – šešta (22,12 savižudybės 100 tūkstančių žmonių).
Kaip amunicija buvo panaudotas net japono įrašas apie sugedusį pieną, kuris pastovėjęs kambaryje pradėjo virsti sūrio/jogurto/sūrio mišiniu. Vienas brazilas atsakė, kad šį pilną baltymų išradimą turėtų perduoti japonų futbolininkams, kad šis jiems pagelbėtų kovoje prieš brazilus.
Kitas brazilas ironizuodamas apie ne kartą milijonus peržiūrų socialiniuose tinkluose surinkusius atvejus apie japonų sirgalių ir žaidėjų tvarkingumą rašė, kad rinktinės treneris Carlo Ancelotti turėtų aikštelėje primėtyti šiukšlių, kad japonai sustotų žaisti ir pasilenktų jas rinkti, taip atverdami kelius brazilų įvarčiui.
Buvo paliesta ir šalių užkariavimo tema, kurioje tiek brazilai, tiek ir japonai vieni kitus vadino okupantais.
Visi šie įrašai socialiname tinkle X vos per dieną surinko šimtus tūkstančių ar net milijonus peržiūrų, o chaosą stebintys kitų komandų sirgaliai pašiepė internete vykstantį karą.
Nors milijardieriaus Elono Musko valdomame socialiniame tinkle X cenzūros ir ribojimų struktūros yra sąlyginai menkos, kai kurie įrašai šioje įžeidinėjimų dvikovoje tarp japonų ir brazilų buvo paslėpti dėl rasizmo ir skleidžiamos neapykantos.