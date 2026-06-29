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Reperio Drake'o prakeiksmas išsklaidytas? Kanadiečiai vis tiek laimėjo, nors muzikantas ir statė už juos

2026 m. birželio 29 d. 11:43
Lrytas.lt
Atrodo, kad žinomo kanadiečio reperio Aubrey Drake'o Grahamo, arba paprasčiau – Drake'o prakeiksmas lyg ir išskaidytas. 39-erių muzikantas turėjo įspūdingai blogą savybę – jis statydavo pinigus lažybose už vieną ar kitą komandą ar įvykį ir būtinai tas statymas būdavo fatališkas: jo pasirinktas objektas būtinai pralaimėdavo.
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Tačiau ne šį kartą – Drake'as pastatė rimtą sumą, kad Kanados futbolo rinktinė laimės prieš Pietų Afrikos Republiką ir jo žemiečiai šįkart nepralaimėjo. Neįtikėtina...
 Reperis Drake'as pastatė už Kanados futbolo rinktinės pergalę ir šįkart nepasigavo. Daugiau nuotraukų (4)
 Reperis Drake'as pastatė už Kanados futbolo rinktinės pergalę ir šįkart nepasigavo.
Sekmadienio vakarą startavo pasaulio futbolo čempionato atkrintamosios varžybos. Pirmose šešioliktfinalio rungtynėse Kanada surėmė ietis su Pietų Afrikos Respublikos futbolininkais ir šiaip ne taip išplėšė pergalę 1:0.
Vienintelis pergalingu tapęs įvartis buvo įmuštas jau antrąją antrojo kėlinio pridėto laiko minutę – įspūdingu smūgiu pasižymėjo vidurio saugas Stephenas Eustaquio.
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Dabar pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Kanada žais prieš Nyderlandų ir Maroko poros nugalėtoją.
Reperis Drake'as prieš rungtynes už Kanados nacionalinės komandos pergalę lažybų bendrovėje pastatė 770 000 JAV dolerių ir jų neprarado, o Kanada – nepralaimėjo.
Maža to – kanadietis užsidirbo apie 230 tūkst. dolerių, jam lažybų bendrovė pervedė 1 mln. dolerių.
 Kanados futbolo rinktinė pateko į pasaulio čempionato aštuntfinalį.<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Kanados futbolo rinktinė pateko į pasaulio čempionato aštuntfinalį.
 EPA/ELTA nuotr.
Tai labai retas įvykis Drake'o statymų istorijoje, nes jo pasirinkimai visada jam buvo nevykę, o jo pasirinkimai turėjo blogą aurą.
2024 m. Drake'as pastatė 300 000 dolerių už Kanados pergalę prieš Argentiną taurės pusfinalyje. Žinoma, jis pralaimėjo.
Prieš tai jis viešai pastatė 500 000 dolerių už „Dallas Mavericks“ pergalę NBA finale ir Edmontono „Oilers“ laimėjimą NHL finale. Kaip viskas baigėsi? Abi komandos pralaimėjo serijas ir nieko nelaimėjo.
 Reperis Drake'as pastatė už Kanados futbolo rinktinės pergalę ir šįkart nepasigavo.<br> AFP/Scanpix nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Reperis Drake'as pastatė už Kanados futbolo rinktinės pergalę ir šįkart nepasigavo.
 AFP/Scanpix nuotr.
2025 m. Drake'as neteisingai pasirinko, kad Myke'as Tysonas nugalės Jake'ą Paulą, o Jannikas Sinneris laimės „US Open“ turnyrą.
Muzikanto prakeiksmas suveikė – J. Sinneris pralaimėjo, o pergalę šventė ispanas Carlosas Alcarazas. Bokso mače taip pat – visi teisėjai skyrė pergalę J. Paului.
Ir štai reta proga didžiuotis – jo tėvynainiai Drake'ui laimėjo didelę sumą pinigų tikrai svarbiausiame pasauliniame sporto renginyje.
Drake‘asrepasKanados vyrų futbolo rinktinė
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