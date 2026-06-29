Žaliojo Kyšulio rinktinės kapitonui – kaltinimai išprievartavus vertėją

36 metų Mendesas įtariamas seksualiai užpuolęs brazilę, kuri kovo mėnesį buvo pasamdyta dirbti vertėja komandos kelionės į Naująją Zelandiją metu.
Tariamas incidentas įvyko viešbutyje Oklande, kuriame buvo apsistojusi Žaliojo Kyšulio rinktinė.
Kaip konstatuoja Brazilijos naujienų agentūros „Globo“, moteris, kurios tapatybė neskelbiama, Žaliojo Kyšulio ekipai buvo pasamdyta dirbti per FIFA atranką šiais metais.
Ji teigė, kad buvo užpulta po to, kai buvo pakviesta į susitikimą viešbučio kambaryje po rungtynių su Čile kovo 27 dieną.
Susiję straipsniai
Atvykusi į susitikimą ji suprato, kad tai buvo labiau vakarėlis, o ne oficialus renginys ir nusprendė išeiti. Vertėja paaiškino, kad pasišalino iš vakarėlio, o R. Mendesas nusekė paskui ją į viešbučio kambarį ir įsiveržė į jį, kai po stuksenimo į duris, jas atidarė.
Kaip praneša „Globo“, R. Mendesas ją smaugė, sumušė, įkando ir galiausiai išprievartavo.
Po užpuolimo moteris nufotografavo ir nuotraukose yra matoma mėlynė ant jos kaklo.
Vėliau brazilė kreipėsi į seksualinio smurto aukų kliniką, kur po teismo ekspertizės ant kaklo, krūtų, lūpų buvo rasta mėlynių, o atlikus lytinių organų tyrimą konstatuoti „du pažeidimai, skausmingi liečiant“.
Šio tyrimo rezultatai Naujosios Zelandijos policijai buvo išsiųsti balandžio 10 d.
Teisėsaugos atstovai teigė, kad apie incidentą pranešė mažiausiai trims Žaliojo Kyšulio futbolo federacijos pareigūnams, tačiau atsakymo taip ir negavo.
Gegužės 10 d. moteris ir jos vyras išsiuntė skundus Žaliojo Kyšulio futbolo federacijai ir FIFA, įskaitant medicininę ataskaitą kaip tariamo išprievartavimo įrodymą.
Nukentėjusioji pusė prašė uždrausti R. Mendesui dalyvauti pasaulio čempionate, tačiau nesupranta, kodėl negavo atsakymo iš FIFA.
FIFA atstovas su žiniasklaida „SPORTbible“ portalui pateiktame atsakyme patvirtino, kad FIFA „palaiko ryšį su Naujosios Zelandijos valdžios institucijomis, tačiau „šiame etape negali plačiau komentuoti situacijos“.
„FIFA labai rimtai vertina bet kokius kaltinimus dėl netinkamo futbolininkų elgesio ir yra nustačiusi aiškią procedūrą visiems futbolo atstovams, norintiems pranešti apie incidentus“, – pridūrė atstovas spaudai.
Šį šeštadienį sensacingai į pasaulio čempionato šešiolikftinalį prasimušusi Žaliojo Kyšulio rinktinė sužais šio etapo atkrintamąjį mačą su planetos čempione Argentina.
Žaliojo Kyšulio saloskapitonasišprievartavimas
Rodyti daugiau žymių