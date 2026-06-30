Netikėtas E. Kvitkausko spėjimas: Žaliasis Kyšulys eliminuos Argentiną?

Šia proga aptarti esminių grupių etapo įvykių bei pažvelgti į intriguojantį atkrintamųjų startą susėdo legendinis Lietuvos futbolo komentatorius ir ekspertas Nerijus Kesminas bei buvęs futbolininkas, o dabar komentatorius – Ervinas Kvitkauskas.
„Na ką, intensyvumas mažėja, o įdomumas – didėja“, – grupių etapo pabaigą apibendrino Nerijus Kesminas.
Su neteisybe JAV susidūręs Iranas
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Viena jautriausių čempionato istorijų tapo Irano rinktinė. Azijos rinktinė G grupėje nepralaimėjo nė vienerių rungtynių – 2:2 sužaidė su Naująja Zelandija, 0:0 su Belgija ir 1:1 su Egiptu, tačiau trijų taškų nepakako patekti į atkrintamąsias.
Tačiau Irano čempionatą lydėjo ne tik įvykiai futbolo aikštėje. Dėl JAV taikytų kelionių ribojimų komanda bazavosi Tichuanoje, Meksikoje, nors grupės rungtynes žaidė JAV vakarinėje pakrantėje.
Keli komandos administracijos ir personalo nariai negavo leidimų vykti į JAV, o pirmosioms dvejoms rungtynėms komanda į šalį galėjo atvykti tik rungtynių išvakarėse. Irano treneris Amiras Ghalenoei po rungtynių su Belgija pabrėžė, kad komandai labiausiai reikėjo atsigavimo, o sąlygos buvo itin sunkios.
„Kad ir kokia būtų valstybė, ta 26 futbolininkų ir trenerių grupelė dėl to nėra kalta, o sąlygos jiems sudarytos buvo tragiškos“, – neslėpė Kvitkauskas.
Jam pritarė ir Kesminas, akcentavęs dvigubų standartų klausimą bei Irano futbolininkų pasirodymą aikštėje.
„Absoliučiai čia sutinku, kad jeigu jau, kaip sako ponas Infantino, atskiriam futbolą nuo politikos, kodėl jis to nepadaro? – į FIFA prezidentą kreipėsi Nerijus. – Jeigu jau taip yra, tai standartai tegul nebūna dvigubi. Ką tu gali padaryti, kai valstybė savo reikalus per futbolą sprendžia? Irano futbolininkams tik didžiausia pagarba, jie vos per stebuklą nepateko į kitą etapą. Jei austrai nebūtų įmušę paskutinę sekundę, Iranas vis dar būtų čempionate. Ta komanda tikrai nežaidė blogai, jos gaila labiausiai visame čempionate“, – teigė Kesminas.
Į atkrintamąsias prasibrovę nykštukai
Tuo metu viena gražiausių grupių etapo istorijų tapo planetos pirmenybių debiutanė, p pusė milijono gyventojų šalyje turinti Žaliojo Kyšulio rinktinė.
Ji H grupėje triskart sužaidė lygiosiomis – 0:0 su Ispanija, 2:2 su Urugvajumi ir 0:0 su Saudo Arabija – bei su trimis taškais užėmė antrąją vietą už Ispanijos. Tai leido mažai salų valstybei patekti į atkrintamąsias.
Jose laukia ne bet kas, o didinga pasaulio čempionė Argentina su Lioneliu Messi priešakyje.
„Šaunuoliai, gražu, labai gerai, bet čia jų kelias ir baigiasi, čia jau bus per sunku, – pabrėžė Kesminas. – Su ispanais jie apsigynė, nes ir varžovai į juos žiūrėjo kaip į bananų kraštą. O dabar jau viskas, dabar jau „palauk“ nebebus. Manau, kad dar pirmajame kėlinyje viskas bus aišku ir Žaliojo Kyšulio istorija bus baigta.“
Tuo metu Ervinas nesutiko ir net pateikė drąsią prognozę – į kitą etapą žengs Žaliojo Kyšulio rinktinė, kuri prieš argentiniečius atsilaikys ir sužais 0:0 bei laimės baudinių seriją.
Didžiausias čempionato nusivylimas
Tuo metu didžiausiu nusivylimu tinklalaidėje įvardyta Urugvajaus komanda. Marcelo Bielsos auklėtiniai toje pačioje H grupėje sužaidė 1:1 su Saudo Arabija ir 2:2 su Žaliuoju Kyšuliu, o lemiamame mače 0:1 nusileido Ispanijai.
Dviejų taškų neužteko net patekti tarp geriausių trečiąsias vietas užėmusių komandų, tad toliau iš grupės žengė Ispanija ir Žaliasis Kyšulys.
„Iš tokios grupės, kur atrodo be variantų neišeiti, su ispanais reikia kapotis dėl pirmos vietos... Na, kaip Lietuvoje mėgstama sakyti: šiais laikais visi moka žaisti futbolą“, – sakė Kesminas.
Po iškritimo daug dėmesio sulaukė ir Bielsos reakcija. Treneris prisiėmė atsakomybę už nesėkmę, o „The Guardian“ rašė, kad jis po turnyro paliks pareigas ir pripažino, jog nepaliko teigiamo indėlio Urugvajaus futbolui.
„Man po šių rungtynių įstrigo Bielsos išstojimas. Atrodo, profesorius jau kiek išprotėjo...“ – sakė Kvitkauskas.
„Tas pareiškimas, kad čempionatas niekinis, nieko su Urugvajumi aš nenuveikiau – atsakomybės prisiėmimas, – pridūrė Kesminas. – Aišku, tiems Urugvajaus sirgaliams tai vienodai šviečia, prisiėmė ar neprisiėmė visos atsakomybės. Jie vis tiek tikėjosi daugiau, manau, ambicija buvo bent jau ketvirtfinalis.“
Atskirai aptartas ir Bielsos sprendimas lemiamame mače prieš Ispaniją 57-ąją minutę pakeisti komandos kapitoną ir ryškiausią šalies futbolo žvaigždę Federico Valverde.
„Profesorius išprotėjo dar rungtynių metu, – sakė Kesminas. – Tokia desperacija. Aišku, nežinome jų vidinių reikalų rūbinėje ir panašiai, bet manau, kad Valverde yra ne tas žaidėjas, kurį reikia keisti apskritai toje komandoje.“
Neįvykusi akistata
„Vienas laukiamiausių mačų, bent jau trečiajame rate, buvo Prancūzija prieš Norvegiją, Mbappe prieš Haalandą. Vos ne Ronaldo prieš Messi, – kalbėjo Kvitkauskas. – Tačiau norvegai nuvylė... Sakyčiau, bent 50 proc. pirkusių bilietus galėtų teikti apeliaciją.“
Skandinavijos šalis, kuri jau buvo užsitikrinusi vietą atkrintamosiose, paskutiniame I grupės mače smarkiai rotavo sudėtį: treneris Stale Solbakkenas ilsino 10 iš 11 įprastų starto sudėties žaidėjų, tarp jų ir Haalandą.
Prancūzija, vedama tris įvarčius sumušusio Ousmane'o Dembele, susitikimą užtikrintai laimėjo 4:1 ir grupių etapą baigė laimėjusis visas trejas rungtynes.
„Taip, čia pirmiausia reikia kalbėti apie nepagarbą žiūrovams, – vertino Kesminas. – Bet Norvegijos treneris pasakė aiškiai: atvažiavome laimėti ne konkrečių rungtynių, o nužygiuoti kuo toliau. Bent jis sakė, kad jam patys žaidėjai teigė, jog dar vienerias rungtynes žaisti būtų sunku. Iš tos pragmatinės pusės atrodo, kad pasirinkimas yra suprantamas.
Bet faktas, kad žiūrovai nori pamatyti Haalandą prieš Mbappe, o ne žmogų, kurio pavardę girdi pirmą kartą gyvenime.“
Apžvalga ir klausimas dėl portugalų
Tinklalaidėje taip pat apžvelgtas visas grupių etapas. Labiausiai pasidžiaugta konkurencingai atrodžiusiomis rinktinėmis, kurios prieš turnyrą buvo nuvertintos, ir kiek pasijuokta iš Tuniso.
Ši rinktinė po pirmojo mačo atleido trenerį Sabri Lamouchi, tačiau tai situacijos nepakeitė – po 1:5 pralaimėjimo Švedijai sekė 0:4 nesėkmė Japonijai ir 1:3 pralaimėjimas Nyderlandams.
Visgi Afrikos rinktinės ėjimas jau po pirmojo susitikimo pametėjo mintį Ervinui.
„Aš galvoju, kad čia būtų gera idėja Portugalijai. Jei dabar atleistų vyr. trenerį Roberto Martinezą – ta komanda atkrintamosiose sujudėtų geriau“, – sakė Kvitkauskas.
Portugalijos grupių etapas buvo banguotas: Martinezo treniruojama ekipa sužaidė lygiosiomis su Kongo DR ir Kolumbija, 5:0 sutriuškino Uzbekistaną, K grupėje liko antra su 5 taškais ir atkrintamosiose susitiks su Kroatija.
„Aš manau, – kolegai pritarė Kesminas. – Nes jam netrūksta spaudimo iš išorės. Tie sprendimai, kuriuos reikia priimti, nėra paprasti. Tavęs reikalauja, kad Ronaldo sodintum ant suolo... Aišku, kol kas nėra labai blogai viskas Portugalijai“, – sakė Kesminas.
Prognozės atkrintamosioms
Galiausiai Nerijus ir Ervinas pasidalijo savo prognozėmis pirmajam atkrintamųjų etapui. Jas atsiuntė ir laidoje šią savaitę nedalyvavęs Paulius Vaitiekūnas.
Brazilija – Japonija:
Kesminas – 1:1 (po baudinių laimės Japonija);
Kvitkauskas – 3:2 laimės Brazilija;
Vaitiekūnas – 3:1 laimės Brazilija.
Vokietija – Paragvajus:
Kesminas – 2:0 laimės Vokietija;
Kvitkauskas – 2:0 laimės Vokietija;
Vaitiekūnas – 3:0 laimės Vokietija.
Nyderlandai – Marokas:
Kesminas – 2:2 (po baudinių laimės Marokas);
Kvitkauskas – 2:1 laimės Marokas;
Vaitiekūnas – 2:1 laimės Marokas.
Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija:
Kesminas – 2:1 laimės Norvegija;
Kvitkauskas – 2:2 (po baudinių laimės Norvegija);
Vaitiekūnas – 3:1 laimės Norvegija.
Prancūzija – Švedija:
Kesminas – 3:1 laimės Prancūzija;
Kvitkauskas – 3:0 laimės Prancūzija;
Vaitiekūnas – 3:0 laimės Prancūzija.
Meksika – Ekvadoras:
Kesminas – 2:1 laimės Meksika;
Kvitkauskas – 2:1 laimės Ekvadoras;
Vaitiekūnas – 2:1 laimės Ekvadoras.
Anglija – Kongo DR
Kesminas – Anglija laimės 1:0;
Kvitkauskas – Anglija laimės 2:0;
Vaitiekūnas – Anglija laimės 2:0.
Belgija – Senegalas:
Kesminas – 2:0 laimės Senegalas;
Kvitkauskas – 2:1 laimės Senegalas;
Vaitiekūnas – 2:1 laimės Senegalas.
JAV – Bosnija ir Hercegovina:
Kesminas – 2:1 laimės JAV;
Kvitkauskas – 1:1 (po baudinių laimės Bosnija ir Hercegovina);
Vaitiekūnas – 3:0 laimės JAV.
Ispanija – Austrija:
Kesminas – 3:0 laimės Ispanija;
Kvitkauskas – 2:0 laimės Ispanija;
Vaitiekūnas – 4:0 laimės Ispanija.
Portugalija – Kroatija:
Kesminas – 2:0 laimės Portugalija;
Kvitkauskas – 3:1 laimės Portugalija;
Vaitiekūnas – 2:0 laimės Portugalija.
Šveicarija – Alžyras:
Kesminas – 2:1 laimės Šveicarija;
Kvitkauskas – 2:0 laimės Šveicarija;
Vaitiekūnas – 3:0 laimės Šveicarija.
Australija – Egiptas:
Kesminas – Egiptas laimės 1:0;
Kvitkauskas – Egiptas laimės 3:1;
Vaitiekūnas – Egiptas laimės 3:1.
Argentina – Žaliasis Kyšulys:
Kesminas – Argentina laimės 3:0;
Kvitkauskas – 0:0 (po baudinių laimės Žaliasis Kyšulys);
Vaitiekūnas – Argentina laimės 5:0.
Kolumbija – Gana:
Kesminas – Kolumbija laimės 2:0;
Kvitkauskas – Kolumbija laimės 3:1;
Vaitiekūnas – Kolumbija laimės 4:1.