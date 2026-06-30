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Pasaulio čempionate – dar vienas smūgis: pirmenybės baigėsi Nyderlandų žvaigždynui

2026 m. birželio 30 d. 07:43
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionato atkrintamosios varžybos vis labiau įsibėgėja. Jau šešioliktfinalio etape savo pasirodymą užbaigė Nyderlantų rinktinė, kuri po baudinių serijos nusileido Marokui.
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Nyderlandai pralaimėjo rungtynes 2:1 (baudinių serija 2:3) ir buvo priversti krautis lagaminus namo jau po pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo.
Rungtynių eiga olandams nieko blogo nežadėjo – 72-ąją minutę juos į priekį išvedė Cody Gakpo, bet Afrikos čempionai neketino nuleisti rankų ir 90-ąją minutę išlygino rezultatą – įvarčiu pasižymėjo I. Diopas.
Per pratęsimą nė vienai iš ekipų nepavyko įmušti įvarčio ir veiksmas kėlėsi į baudinių seriją, kurioje jau buvo pranašesni Maroko futbolininkai.
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Kitame varžybų etape Marokas susitiks su Kanados futbolininkais.
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