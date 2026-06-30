Po nesėkmės Nyderlandų žvaigždė sunkiai rinko žodžius

Naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiame mače olandai 1:2 (2:3 po baudinių) nusileido Maroko rinktinei ir buvo priversti krautis lagaminus.
„Tai tiesiog blogiausia akimirka futbolininkui. Dabar labai sunku kažką analizuoti, rungtynės buvo įtemptos, deja, mes iškritome.
Labai daug dėmesio treniruotėse skyrėme 11 metrų baudiniams, bet vis tiek juos pralaimėjome“, – po nesėkmės akcentavo Nyderlandų žvaigždė Virgilas van Dijkas.
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Į kitą pasaulio čempionato etapą žengusi Maroko rinktinė jame susikaus su Kanada.