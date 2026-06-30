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Po patirto fiasko Vokietijos treneriui liko tik kaltinti teisėjus: „Skandalas!“ (1)

2026 m. birželio 30 d. 08:00
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionatas nesiliauja stebinti. Viena iš favoričių laikyta ir savo grupę laimėjusi Vokietijos futbolo rinktinė savo pasirodymą baigė jau po pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo.
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Vokiečiai sensacingai po baudinių serijos nusileido Paragvajaus futbolininkams ir buvo priversti krautis lagaminus namo.
Po neeilinio fiasko Vokietijos rinktinės treneris Julianas Nagelsmannas pirštu dūrė į teisėjus, o konkrečiai – į pratęsimo metu įvykusį epizodą.
Futbolo specialisto manymu, po VAR peržiūros dėl pražangos prieš vartininką atšauktas Jonathano Tah įvartis turėjo būti įskaitytas.
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„Mes įmušėme įvartį, bet teisėjas jį atšaukė. Tai skandalas! Net neįsivaizduoju, ką matė teisėjas, tai yra tiesiog absurdas.
Ši situacija net nebuvo arti pražangos (prieš vartininką). Tai yra skandalas“, – teisėjus kaltino Vokietijos futbolo rinktinės treneris.
Priminsime, kad sensaciją pateikę Paragvajaus futbolininkai kitame pasaulio čempionato etape susikaus su Prancūzijos ir Švedijos poros nugalėtojais.
Vokietijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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