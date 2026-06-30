Vokiečiai sensacingai po baudinių serijos nusileido Paragvajaus futbolininkams ir buvo priversti krautis lagaminus namo.
Po neeilinio fiasko Vokietijos rinktinės treneris Julianas Nagelsmannas pirštu dūrė į teisėjus, o konkrečiai – į pratęsimo metu įvykusį epizodą.
Futbolo specialisto manymu, po VAR peržiūros dėl pražangos prieš vartininką atšauktas Jonathano Tah įvartis turėjo būti įskaitytas.
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„Mes įmušėme įvartį, bet teisėjas jį atšaukė. Tai skandalas! Net neįsivaizduoju, ką matė teisėjas, tai yra tiesiog absurdas.
Ši situacija net nebuvo arti pražangos (prieš vartininką). Tai yra skandalas“, – teisėjus kaltino Vokietijos futbolo rinktinės treneris.
Priminsime, kad sensaciją pateikę Paragvajaus futbolininkai kitame pasaulio čempionato etape susikaus su Prancūzijos ir Švedijos poros nugalėtojais.