Sensacijų sensacija pasaulio futbolo čempionate – Vokietija keliauja namo!

Vokiečiai pirmajame atkrintamųjų varžybų etape sužaidė su Paragvajaus ekipa lygiosiomis 1:1, bet po baudinių serijos turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
Paragvajaus futbolininkai į priekį įsiveržė dar pirmajame kėlinyje, bet vokiečiai išlygino rezultatą po pertraukos ir veiksmas kėlėsi į pratęsimą.
Jo metu Vokietijos futbolo rinktinė buvo įsiveržusi į priekį, bet po VAR peržiūros teisėjai pakeitė sprendimą ir atšaukę įvartį grąžino lygybę švieslentėje – 1:1.
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Per du pratęsimo kėlinius nė vienai iš ekipų pasižymėti nepavyko ir veiksmas kėlėsi į 11 metrų baudinių seriją, kurioje pranašesni buvo Paragvajaus futbolininkai.
Neįtikėtiną sensaciją sukėlę paragvajiečiai kitame etape susikaus su Prancūzijos ir Švedijos poros nugalėtojais.