Šešioliktfinalio mūšis – E. Haalando Norvegija prieš pirmąkart taip toli žengusį Dramblio Kaulo Krantą

Dramblio Kaulo Kranto futbolininkai dar niekada nebuvo peržengę pasaulio futbolo čempionato grupių etapo. E grupėje Emerse Fae auklėtiniai iškovojo pergales prieš Ekvadorą 1:0 ir Kiurasao – 2:0, nusileido tik Vokietijai – 1:2.
Tuo tarpu Stale Solbakkeno auklėtiniai gI grupėje įveikė Iraką 4:1 ir Senegalą 3:2, o paskutinėse rungtynėse antra sudėtimi nusileido Prancūzijai 1:4.
Didžiausias dėmesys ir vėl kryps į E. Haalandą. „Manchester City“ puolėjas per pirmąsias dvejas rungtynes pelnė net keturis įvarčius ir yra vienas pagrindinių pretendentų laimėti rezultatyviausio turnyro futbolininko titulą.
Tačiau jis prarado galimybę pakartoti istorinį 1954 metų rekordą – pelnyti bent po du įvarčius visose trijose pirmose čempionato rungtynėse iš eilės.
Norvegijos futbolo rinktinėDramblio Kaulo Kranto futbolo rinktinėErlingas Haalandas
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