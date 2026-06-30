SportasFutbolas

Šešioliktfinalio mūšis – E. Haalando Norvegija prieš pirmąkart taip toli žengusį Dramblio Kaulo Krantą

2026 m. birželio 30 d. 19:55
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Pasaulio futbolo čempionate – neįtikėtina priešprieša: pirmą kartą turnyrų istorijoje į atkrintamąsias dvikovas patekusi Dramblio Kaulo Kranto futbolo rinktinė meta iššūkį Erlingo Haalando vedamai Norvegijai. Pastaroji planetos pirmenybėse kovoja po 28 metų pertraukos.
Daugiau nuotraukų (2)
Dramblio Kaulo Kranto futbolininkai dar niekada nebuvo peržengę pasaulio futbolo čempionato grupių etapo. E grupėje Emerse Fae auklėtiniai iškovojo pergales prieš Ekvadorą 1:0 ir Kiurasao – 2:0, nusileido tik Vokietijai – 1:2.
Tuo tarpu Stale Solbakkeno auklėtiniai gI grupėje įveikė Iraką 4:1 ir Senegalą 3:2, o paskutinėse rungtynėse antra sudėtimi nusileido Prancūzijai 1:4.
Didžiausias dėmesys ir vėl kryps į E. Haalandą. „Manchester City“ puolėjas per pirmąsias dvejas rungtynes pelnė net keturis įvarčius ir yra vienas pagrindinių pretendentų laimėti rezultatyviausio turnyro futbolininko titulą.
Tačiau jis prarado galimybę pakartoti istorinį 1954 metų rekordą – pelnyti bent po du įvarčius visose trijose pirmose čempionato rungtynėse iš eilės.
Norvegijos futbolo rinktinėDramblio Kaulo Kranto futbolo rinktinėErlingas Haalandas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.