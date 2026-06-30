Ž. Ibrahimovičius Nyderlandų strategą kalė prie kryžiaus, šis kaltės kratėsi

Nyderlandai šešioliktfinalio etape sužaidė lygiosiomis 1:1 su Maroku, tačiau baudinių serijoje pripažino Afrikos šalies pranašumą.
Daugelis futbolo ekspertų būtent šią porą prieš atkrintamųjų pirmąjį etapą įvardijo kaip įdomiausią, kurioje susitinka dvi aukščiausio lygio rinktinės.
Visgi rungtynių istorija buvo visiškai kitokia nei daugelis tikėjosi. Aistruoliams teko stebėti ne dviejų lygiaverčių varžovų dvikovą, o olandų bandymą atsilaikyti prieš marokiečius.
Susiję straipsniai
Nors pagrindinio rungtynių laiko pabaigoje ir Maroko komandai teko saugotis nuo pralaimėjimo, tačiau būtent jie kontroliavo situaciją. Maroko futbolininkai kamuolį kontroliavo net 70 procentų laiko, atliko beveik dvigubai daugiau smūgių (11 prieš 5), o pagal tikėtinų įvarčių galimybę (xG) pirmavo 1.38 įvarčio prieš 0.24.
Galiausiai baudinių serijoje laimėjo komanda, kuri tą dieną ir atrodė geriau rungtynių metu.
Po tokio Nyderlandų pasirodymo Švedijos futbolo legenda Zlatanas Ibrahimovičius pažėrė milžiniškos Kritikos olandų vyriausiajam treneriui R. Koemanui.
„Mane visada mokė: atakuok, atakuok, atakuok. Tai nebuvo olandų identitetas. Šiandien R. Koemanas atrodė kaip italų treneris, žaidžiantis tam, kad nepralaimėtų, tuo tarpu Nyderlandai visada žaidžia tam, kad laimėtų. Jei jau pralaimi, tai bent pralaimėk išlikdamas ištikimas savo identitetui ir jo nekeisk.
Tai nebuvo tie Nyderlandai, kuriuos esu įpratęs matyti. Iš to, kaip jie žaidė, taip pat galėjai suprasti, kad jie nesijautė patogiai. Kamuolio kontrolės nebeliko, puolamojo futbolo nebeliko... Viskas atrodė labai blogai, ir tai buvo visiškai R. Koemano kaltė. Man tai atrodė visiškas niekas, tikrai visiškas nulis“, – strategą kritikavo Z. Ibrahimovičius.
Tuo Nyderlandų strategas savo kaltės neįžvelgė ir pareiškė, kad darytų tą patį ir vėl.
„Mes pasirinkome žaisti taip, nes per tris mačus praleidome per daug įvarčių. Galima būtų užmerkti akis ir eiti tuo pačiu keliu, tačiau būtent trenerio pareiga yra keisti dalykus. Labai gali būti, kad kai kurie dalykai galėtų būti geresni ir kitokie.
Visa Nyderlandų žmonės sakė, kad turėtume žaisti su penkiais gynėjais. Mes taip ir padarėme, ir aš sulaukiu dėl to kritikos. Na... man visiškai nusispjaut. Jei žmonės mano, kad tokiu būdu aš padedu savo galvą jos nukirtimui, man tai nerūpi.
Ar tai reiškia, kad turiu priimti sprendimus galvodamas apie tai, kas bus, jei iškrisime? Tai netinka treneriui, o man – juo labiau.
Aš neieškau sunkiausio kelio. Pasikonsultavę su žaidėjais nusprendėme žaisti būtent taip. Galiausiai tą sprendimą priėmiau aš. Tai, kad mes atsitraukiame šiek tiek giliau, tiesiog taip nutinka.
Tai matote daugelyje rungtynių. Kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę ir tai yra netgi būtina. Jei galėčiau tai pakartoti, daryčiau tą patį“, – teigė R. Koemanas.
Zlatanas IbrahimovičiusRonaldas KoemanasNyderlandų vyrų futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių