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„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su dar vienu futbolininku

2026 m. liepos 1 d. 14:39
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubo sudėtyje dar vienas pokytis – Lietuvos čempionai abipusiu sutarimu nutraukė sutartį su Oyinlola Kayode.
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23-ejų legionierius iš Nigerijos prie „Kauno Žalgirio“ prisijungė 2021-ųjų viduryje, o klubas tapo pirmuoju profesionaliu klubu jo karjeroje Europoje.
2023-aisiais krašto saugo bei gynėjo pozicijose rungtyniaujantis O.Kayode tai pat buvo paskolintas Marijampolės „Sūduvos“ komandai.
Vilkėdamas pagrindinės „Kauno Žalgirio“ komandos marškinėlius afrikietis sužaidė 44 rungtynes, per kurias pelnė 3 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Dar 3 įvarčius O. Kayode pelnė vilkėdamas „Kauno Žalgirio“ B komandos marškinėlius Pirmos lygos pirmenybėse.
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„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas dėkoja O.Kayode bei linki sėkmės tolimesnėje karjeros atkarpoje.
Kauno Žalgiris

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