„Kauno Žalgiris“ atsisveikino su dar vienu futbolininku

23-ejų legionierius iš Nigerijos prie „Kauno Žalgirio“ prisijungė 2021-ųjų viduryje, o klubas tapo pirmuoju profesionaliu klubu jo karjeroje Europoje.
2023-aisiais krašto saugo bei gynėjo pozicijose rungtyniaujantis O.Kayode tai pat buvo paskolintas Marijampolės „Sūduvos“ komandai.
Vilkėdamas pagrindinės „Kauno Žalgirio“ komandos marškinėlius afrikietis sužaidė 44 rungtynes, per kurias pelnė 3 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Dar 3 įvarčius O. Kayode pelnė vilkėdamas „Kauno Žalgirio“ B komandos marškinėlius Pirmos lygos pirmenybėse.
Susiję straipsniai
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas dėkoja O.Kayode bei linki sėkmės tolimesnėje karjeros atkarpoje.