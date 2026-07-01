SportasFutbolas

FIFA pagauta meluojant: prieš rungtynes žadėjo viena, o padarė kita

2026 m. liepos 1 d. 11:17
Lrytas.lt
Meksikos ir Ekvadoro dvikova pasaulio futbolo čempionate prasidėjo vėliau, negu buvo planuota. Prieš rungtynes FIFA žadėjo, kad rinktinių susitikimo metu nebeliks žiūrovus piktinančio atributo, tačiau apie pažadus greitai buvo pamiršta.
Daugiau nuotraukų (1)
4 valandą ryto Lietuvos laiku turėjęs prasidėti mačas dėl blogų oro sąlygų buvo nukeltas viena valanda.
„Dėl prastų oro sąlygų Meksiko mieste, tarp jų – ir žaibavimo grėsmės, rungtynių startas buvo nukeltas į 20 val. vietos laiku. Rungtynių metu nebus atsigaivinimo pertraukėlių. Visų dalyvių saugumas yra FIFA prioritetas. Dėkojame visiems fanams už supratimą ir bendradarbiavimą“, – buvo rašoma FIFA pranešime.
Nepaisant šio pranešimo, apie tai, kad vandens pertraukėlių nebus, buvo pamiršta.
Susiję straipsniai
Po fiasko pasaulio čempionate – Nyderlandų rinktinės trenerio sprendimas dėl savo ateities

Po fiasko pasaulio čempionate – Nyderlandų rinktinės trenerio sprendimas dėl savo ateities

Griaustinis Vokietijoje – trenerio dienos suskaičiuotos, skelbiama apie galimą įpėdinį

Griaustinis Vokietijoje – trenerio dienos suskaičiuotos, skelbiama apie galimą įpėdinį

Laikas kirsti galvas: vokiečių sisteminės klaidos ir žaidėjų talentą gniuždantis olandas

Laikas kirsti galvas: vokiečių sisteminės klaidos ir žaidėjų talentą gniuždantis olandas

Teisėjas iš Slovėnijos Slavko Vinčičius atsigaivinimo pertraukėles skyrė tiek pirmajame, tiek ir antrajame kėliniuose. Maža to, FIFA savo oficialų pranešimą jau rungtynių metu pakeitė – sakinys apie atsigavinimo pertraukėles buvo ištrintas.
Prieš pasaulio futbolo čempionatą FIFA buvo pranešusi, kad vandens pertraukėlės egzistuos visose rungtynėse nepriklausomai nuo oro sąlygų, kad visos komandos žaistų vienodomis sąlygomis.
2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.