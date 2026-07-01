FIFA pagauta meluojant: prieš rungtynes žadėjo viena, o padarė kita

4 valandą ryto Lietuvos laiku turėjęs prasidėti mačas dėl blogų oro sąlygų buvo nukeltas viena valanda.
„Dėl prastų oro sąlygų Meksiko mieste, tarp jų – ir žaibavimo grėsmės, rungtynių startas buvo nukeltas į 20 val. vietos laiku. Rungtynių metu nebus atsigaivinimo pertraukėlių. Visų dalyvių saugumas yra FIFA prioritetas. Dėkojame visiems fanams už supratimą ir bendradarbiavimą“, – buvo rašoma FIFA pranešime.
Nepaisant šio pranešimo, apie tai, kad vandens pertraukėlių nebus, buvo pamiršta.
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Teisėjas iš Slovėnijos Slavko Vinčičius atsigaivinimo pertraukėles skyrė tiek pirmajame, tiek ir antrajame kėliniuose. Maža to, FIFA savo oficialų pranešimą jau rungtynių metu pakeitė – sakinys apie atsigavinimo pertraukėles buvo ištrintas.
Prieš pasaulio futbolo čempionatą FIFA buvo pranešusi, kad vandens pertraukėlės egzistuos visose rungtynėse nepriklausomai nuo oro sąlygų, kad visos komandos žaistų vienodomis sąlygomis.