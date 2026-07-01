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Griaustinis Vokietijoje – trenerio dienos suskaičiuotos, skelbiama apie galimą įpėdinį

2026 m. liepos 1 d. 09:53
Lrytas.lt
Viena iš pasaulio futbolo čempionato favoričių laikyta Vokietijos rinktinė jau po pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo turėjo susikrauti lagaminus.
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Panašu, kad šis sensacingas pralaimėjimas įpūs permainų vėjų nacionalinėje komandoje – skelbiama, kad Vokietijos rinktinės trenerio dienos gali būti suskaičiuotos.
„Sky Sport Deutschland“ praneša, kad dabartinio komandos stratego Juliano Nagelsmanno kėdė yra itin įkaitusi. Nors oficialus sprendimas dar nėra priimtas, Vokietijos futbolo vadovybė neberegi 38-erių specialisto prie komandos vairo.
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Maža to, minėtas portalas jau skelbia apie potencialiai naują būsimą Vokietijos rinktinės trenerį.
Teigiama, kad komandos vairą yra pasiruošęs perimti Jurgenas Kloppas. Praeityje „Liverpool“ futbolo klubą treniravęs strategas teigiamai žiūri į šią poziciją ir sulaukęs pasiūlymo būtų pasiruotęs perimti J. Nagelsmanno pareigas.
Primename, kad Vokietijos futbolo rinktinė pirmajame atkrintamųjų varžybų etape po pratęsimo nusileido Paragvajui.
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