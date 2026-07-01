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Laikas kirsti galvas: vokiečių sisteminės klaidos ir žaidėjų talentą gniuždantis olandas
2026 m. liepos 1 d. 08:14
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Europos futbolo rinktinės dažnai diktuoja madas tarptautiniame futbole, tačiau jau pasaulio čempionato šešioliktfinalio etape iš kovos dėl titulo pasitraukė Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės.
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