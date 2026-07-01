Neįtikėtina: pasaulio futbolo čempionate į šipulius dužo dar vienas istorinis rekordas

27-erių futbolo pažiba naktį iš antradienį į trečiadienį vykusiose šešioliktfinalio rungtynėse su Švedija įmušė du įvarčius ir taip įrašė savo pavardę į istorijos metraščius.
Du kartus pasižymėjusiam K. Mbappe tai buvo devintasis ir dešimtasis įvarčiai žaidžiant pasaulio čempionų atkrintamosiose. Pagal šį rodiklį prancūzas nuo šiol – rekordininkas.
Dar jokiam kitam futbolininkui atkrintamosiose varžybose nebuvo pavykę įmušti 10 įvarčių.
Maža to, pagal pasaulio futbolo čempionatuose pelnytus įvarčius K. Mpabbe susilygino su rekordininku Lioneliu Messi. Abu futbolininkai yra surinkę po 19 įvarčių.
Pasaulio čempionato aštuntfinalyje Prancūzija susikaus su Paragvajaus rinktine.
Kylianas MbappePrancūzijos vyrų futbolo rinktinėrekordas
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