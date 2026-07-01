Pasaulio čempionate – Kyliano Mbappe fiesta ir dar viena raudona kortelė po peržiūros

Prancūzijos rinktinė šešiolktfinalyje susitiko su Švedija ir jau pirmajame kėlinyje pradėjo dominuoti. Kėlinio viduryje prancūzų superžvaigždės Kyliano Mbappe įvartis buvo neįskaitytas, nes buvo užfiksuota nuošalė. Dar du kartus prancūzai drebino vartų konstrukciją: kartą – tas pats K. Mbappe, kartą – Michaelas Olise.
Galiausiai Prancūzija sugebėjo išnaudoti susikurtą progą ir po gražaus slalomo įvartį pirmojo kėlinio pabaigoje, 45-ąją minutę, pelnė K. Mbappe. Po įvarčio jis nubėjo ir apsikabino rinktinės trenerį Didier Deschampsą, kuris kiek anksčiau turėjo palikti komandą dėl netekties šeimoje.
Pasinaudoję teigiamų emocijų banga prancūzai jau 53-iąją minutę padvigubino persvarą, o klausimus dėl dvikovos nugalėtojo 74-ąją minutę išsprendė tas pats K. Mbappe, pelnęs trečiąjį Prancūzijos įvartį ir užtvirtinęs pergalę 3:0 (1:0).
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Pagal pasaulio futbolo čempionatuose pelnytus įvarčius K. Mpabbe susilygino su rekordininku Lioneliu Messi. Abu futbolininkai yra surinkę po 19 įvarčių.
Tuo tarpu kitose šešioliktfinalio rungtynėse tarp vienos čempionato šeimininkių Meksikos ir Ekvadoro du įvarčiai krito jau per pirmąjį pusvalandį.
22-ąją minutę puikiu smūgiu Meksiką į priekį išvedė Julianas Quinonesas, o 31-ąją minutę persvarą padvigubino Raulis Jimenezas.
Rungtynių pabaigoje buvo užfiksuotas ir antrasis toks epizodas šiame pasaulio futbolo čempionate, kai buvo skirta raudona kortelė po VAR peržiūros.
Londono „Arsenal“ klubui priklausantis Ekvadoro gynėjas Piero Hincapie per pridėtą antrojo kėlinio laiką prisidengęs savo burną pribėgo ir kažką pasakė vienam iš Meksikos žaidėjų. Šis iš karto apie tai signalizavo teisėjui.
Po peržiūros už tokį veiksmą P. Hincapie buvo skirta raudona kortelė – pagal šiame čempionate naujai priimtas taisykles toks veiksmas yra neleistinas ir baudžiamas. Iki tol už šį nusižengimą raudone kortele buvo „apdovanotas“ Paragvajaus atstovas Miguelis Almironas.
Aštunfinalyje Prancūzija susitiks su Vokietiją eliminavusiu Paragvajumi, o Meksika susitiks su Anglijos ir Kongo DR dvikovos nugalėtoju.
Kylianas MbappePrancūzijos vyrų futbolo rinktinėDidier Deschamps'as
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