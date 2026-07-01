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Tragiška anglų pradžia – futbolo išradėjai priversti vytis

2026 m. liepos 1 d. 18:50
Lrytas.lt
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Trečiadienį pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalio etape į dvikovą stoja Anglijos ir Kongo Demokratinės Respublikos rinktinės.
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Rungtynes kur kas sėkmingiau pradėjo Kongo DR futbolininkai, kurie kontroliavo situaciją aikštėje ir jau 7-ąją minutę po Chancelo Mbemba perdavimo į baudos aikštelę Brianas Cipenga turėjo galybę laisvo ploto ir prisitaikęs atliko neatremiamą smūgį ir išvedė Afrikos žemyno valstybę į priekį.
Net ir po praleisto įvarčiai anglai atrodė pasimetė ir mažiau norintys žaisti, dėl ko veiksmas iki pirmosios atsigaivinimo pertraukėlės vyko šalia jų vartų, o Jude‘as Bellinghamas dėl grubios pražangos buvo nubaustas geltona kortele.
Visgi atsigaivinus ir pasitarus tarpusavyje Anglijos futbolininkai sugebėjo perimti žaidybinę iniciatyvą. Iš pradžių kamuolys netikėtai nuo Ezri Konsos atšoko prie pat vartų skersinio, o 29-ąją minutę J. Bellinghamas pavojingai smūgiavo galva iš kelių metrų, tačiau Lionelis Mpasi-Nzau didvyriškai išsaugojo vartus sausus.
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Anglai grupių etape 4:2 nugalėjo kroatus ir 2:0 įveikė Panamos komandą, tačiau sužaidė lygiosiomis 0:0 su Ganos rinktine.
Kongo DR grupėje 3:1 nugalėjo Uzbekistaną, sužaidė lygiosiomis 1:1 su Portugalija ir 0:1 nusileido Kolumbijai.
Aštuntfinalyje nugalėtojai susitiks su Meksikos rinktine, kuri 2:0 įveikė Ekvadorą.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėKongo Demokratinė Respublika2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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