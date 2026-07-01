Po fiasko pasaulio čempionate – Nyderlandų rinktinės trenerio sprendimas dėl savo ateities

Nuo 2023-iųjų rinktinę treniravęs 63-ejų specialistas priėmė sprendimą trauktis iš pareigų.
„Praėjusią naktį priėmiau sprendimą baigti savo, kaip Nyderlandų rinktinės trenerio, etapą, – teigė R. Koemanas. – Žvelgdamas į savo karjerą, jaučiu didelį dėkingumą ir pasididžiavimą. Turėjau garbės dirbti „Vitesse“, „Ajax“, „Benfica“, PSV, „Valencia“, „AZ“, „Feyenoord“, „Southampton“, „Everton“, „Barcelona“ komandose ir dukart – Oranje (Nyderlandų rinktinės pavadinimas– red.) vadovu.
Klubai ir žmonės man suteikė tokių prisiminimų, kuriuos branginsiu visą gyvenimą. Būtent todėl man skauda savo periodą Oranje baigti būtent taip. Visi svajojome, kad pasaulio čempionate perrašysime istoriją. To padaryti nepavyko. Niekas nėra daugiau nusivylęs negu aš. Kaip treneris, tu neši šitą atsakomybę. Visada taip jaučiausi ir taip jausiuosi visada.“
Susiję straipsniai
Panašu, kad R. Koemanas ketina trauktis iš futbolo apskritai, nes jo žmonai Bartinai buvo diagnozuotas vėžys.