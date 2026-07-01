Po Meksikos pergalės – tragedija virtusi šventė: žuvo mažiausiai du žmonės

Naktį iš antradienio į trečiadienį vykusiose čempionato šešioliktfinalio rungtynėse Meksika 2:0 pranoko Ekvadoro rinktinę ir žengė į aštuntfinalį. Pergalę švęsti norėję meksikiečiai suplūdo į šalies sostinės gatves, tiesa, ketvirtosios pergalės čempionate šventimą aptemdė liūdna žinia.
Naujienų agentūra AFP, remdamasi Meksiko miesto sveikatos apsaugos vadovybės informacija, skelbia, kad gatvėje šventės metu žuvo mažiausiai du žmonės.
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Nors vietos žiniasklaidoje yra pranešimų ir apie trečiąją mirtį, valdžios institucijos kol kas to oficialiai dar nepatvirtino.
Į pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalį žengusi Meksika jame susikaus su Anglijos ir Kongo Demokratinės Respublikos poros nugalėtoju.
Meksikos vyrų futbolo rinktinėMeksikaMirtis
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