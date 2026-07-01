Skandalas: garsus elitinio klubo futbolininkas kaltinamas mokėjęs už seksą su nepilnamete

Pirmadienį Milano „Inter“ gynėjui Alessandro Bastoni buvo įteiktas šaukimas į apklausą. Vienu geriausių savo pozicijos žaidėjų visame pasaulyje laikomas futbolininkas šiuo metu yra kaltinamas dėl galimo sekso su nepilnamete prostitute, praneša italų sporto žiniasklaidos gigantas „Gazzetta dello Sport“.
Pastarosiomis savaitėmis buvo apklaustos su įvykiais susijusios merginos, dabar atėjo laikas ir 27-erių futbolininkui. Bylos dokumentuose teigiama, kad minimas atvejis įvyko prieš šešerius metus – 2020 m. birželį.
Kaip teigiama, viskas buvo organizuojama per „Made“ agentūrą, kuri, pasak prokurorų, organizuodavo pasibuvimus Serie A ir Serie B lygų žaidėjams.
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Dokumentai rodo, kad tuomet 17-metė mergina 4 val. nakties agentūros atstovui iš A. Bastoni namų rašė žinutę, kurioje teigia, kad liks nakvoti ir kad ją namo parveš jau kitądien. Pokalbiuose minima ir suši vakarienė, o agentūros atstovas žaidėjui, pasak prokurorų, siuntė ir antakį keliančią žinutę.
„Nepilnametė tavęs nori, manau, ji nori papramogauti“, – cituojamas agentūros atstovas Antonio Salomone. „Yra vietų, kur būtų galima pasprukti?“ – esą atsakė futbolininkas.
Dar du agentūros atstovai yra kaltinami pinigų plovimu ir prostitucijos sklaida.
Byloje minima mergina jau buvo apklausta bei policijai teigė, kad futbolininko namuose buvo, tačiau sekso su juo neturėjo. Pats A. Bastoni bus apklaustas penktadienį, liepos 3-iąją.
„Nežinau, ar kalbėsime. Viskas įvyko iš niekur. Mano klientas yra šokiruotas. Galiu aiškiai pasakyti, kad jis nėra mokėjęs už santykius, juo labiau su nepilnamete“, – teigė futbolininko advokatas.
Nors kol kas oficialiai nėra niekuo kaltinami, merginų pokalbiuose su agentūra yra minimi ir dar trys futbolininkai: Danielis Maldini, Riccardo Calafiori bei Kevinas Bonifazi.
Į bylos verpetą patekusiu A. Bastoni, pasak pranešimų, domisi Madrido „Real“ komanda. A. Bastoni praėjusiame sezone Italijos „Serie A“ pirmenybėse per 28 rungtynes pelnė 1 įvartį ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o UEFA Čempionų lygoje pasižymėjo įvarčiu ir rezultatyviu perdavimu.
Italijos futbolo rinktinėje A. Bastoni yra sužaidęs 43 rungtynes. Pasak ispanų dienraščio „Diario AS“, „Real“ už futbolininką yra pasirengę sumokėti 60 milijonų eurų išpirką.
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