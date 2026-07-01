Toplygos turo apžvalga: „Džiugas“ užleido lyderio poziciją

Faktorius. Gargždų „Banga“ pirmą kartą klubo istorijoje tris kartus iš eilės nugalėjo Kauno rajono „Hegelmann“. Pastarasis laimėjimas buvo pasiektas rezultatu 2:0.
Gargždiškiai sužaidė du skirtingus kėlinius: situacija gerokai pasikeitė po pertraukos, kai į aikštę žengė Vaidas Magdušauskas, surengęs puikius prasiveržimus bei atlikęs porą rezultatyvių perdavimų. Trečią sykį iš eilės nugalėjusi „Banga“ nuo lyderio atsilieka vos 2 taškais.
Trūkumai. „Hegelmann“ ekipa kartą patyrė didelį sutriuškinimą žaidžiant su „Kauno Žalgiriu“, taip pat dvikovoje Klaipėdoje tris įvarčius į mėlynai baltų vartus pasiuntė Telšių „Džiugas“. Daugiau Kauno rajono klubas ryškiau nekapituliavo.
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Kita vertus, pastarąjį sykį „sausus“ vartus pavyko išlaikyti dar 6-ajame ture, kai namuose buvo rungtyniaujama su Vilniaus „Žalgiriu“. Nuo to laiko „Hegelmann“ bent po vieną įvartį praleidžia 12-oje dvikovų iš eilės.
Išliko. „Žalgiris“ praėjusiose rungtynėse turėjo iniciatyvą, tačiau „Džiugo“ gynybos pralaužti nesugebėjo – 0:0. Po šių lygiųjų žalgiriečiai turi 25 taškus bei rikiuojasi šešti, artimiausius varžovus lenkdami 7 taškais.
Sostinės klubo vyr. treneris Andrius Skerla pirmą sykį į starto sudėtį metė naujoką Danny Koy Lupano, kuris žaidė visas rungtynes. Savo ruožtu nuo atsarginių žaidėjų suolo komandos pasirodymą stebėjo iki tol dažnai rungtyniavęs Grigore Turda.
Atsisveikinimai. „Džiugo“ gretose paskutiniąsias rungtynes šiame sezone sužaidė argentinietis Gastonas Romano. Daug minučių pasireikšti gaudavęs saugas sulaukė pelningesnio pasiūlymo iš „Floriana“ klubo ir, turėjęs galimybę vasarą išvykti, persikėlė į Maltos čempionų gretas.
Taip pat su buvusiais čempionato lyderiais atsisveikino ukrainietis Artemas Marčiukas. 19-metis jau debiutavo Uogrės „Ogre United“ ekipoje, į kurią prieš kurį laiką persikėlė prieš tai Vilniaus „Riteriuose“ žaidęs Leifas Estevezas.
Atkarpa. Be kelių diskvalifikuotų žaidėjų į Saulės miestą atvykusi Vilniaus rajono „TransINVEST“ komanda likvidavo įvarčio deficitą bei 3:1 įveikė FA „Šiauliai“. Kol kas pagal prarastus taškus Mariaus Stankevičiaus kariauna žengia pirma.
Rezultatyviausių komandos žaidėjų trejetui kiek prislopus, įvarčiais prapliupo iki tol gana nepastebimai žaidęs Hideyasu Tanaka. 22-ejų japonas per pastarąsias ketverias rungtynes pelnė 4 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą bei uždirbo baudinį.
Sugrįžo. Antroje sezono pusėje šiauliečiai bus sustiprėję – išvykusius Rui Batalha bei Chidera Henry Nwoga pakeitė Artiomas Baftalovskis, Arvydas Novikovas bei iš „Kauno Žalgirio“ atvykęs Davis Ikauniekas. Latvis FA „Šiauliai“ gretose sužibėjo 2024 metais.
Tada D. Ikauniekas pelnė net 18 įvarčių bei buvo antras rezultatyviausias to sezono žaidėjas. Puolėjas jau žaidė praėjusiame ture su geltonai juodais marškinėliais, tiesa, jo komanda pralaimėjo ketvirtą kartą iš eilės.
Lyderiai. Marijampolės „Sūduva“ pasiekė dar vieną dramatišką pergalę – paskutinės atakos metu 2:1 buvo nugalėtas „Panevėžys“. Donato Vencevičiaus treniruojama ekipa su 29 taškais pakilo į turnyro viršūnę, dėl geresnių tarpusavio rungtynių rezultatų aplenkdama „Džiugą“.
Marijampoliečiams atsiliekant pavyko perlaužti rungtynes antrame kėlinyje, nors per pertrauką reikėjo pakeisti kapitoną Aleksandrą Živanovičių. Vietoje serbo į kovą mestas Markas Beneta sugrįžo į TOPLYGOS batalijas po beveik dviejų mėnesių pauzės.
Atvykimas. „Panevėžys“ patyrė 10-ąjį pralaimėjimą – daugiausiai tarp visų čempionato komandų. Už panevėžiečius prasčiau ginasi tik FA „Šiauliai“, tiesa, Aukštaitijos sostinės ekipos puolimas yra pats nerezultatyviausias.
Jį kiek labiau išjudinti sieks ne tik anksčiau debiutavęs Nauris Petkevičius, bet ir šią savaitę prisijungęs Valdas Paulauskas. Vis dėlto ryškiausios bėdos gynyboje – nerungtyniauja tiek du vidurio gynėjai – Rayenas Mzoughi bei Milanas Delevičius, tiek praėjusiais metais svarbiausias roles užėmę krašto gynėjai – Lauritas Krasniqi ir Rokas Rasimavičius.