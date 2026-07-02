„Diktatorius Mbappe“: prie interneto juokelių prisijungė visa Prancūzijos rinktinė

Prancūzijos futbolo žvaigždė K. Mbappe dar 2024 metais interneto juokeliuose (memuose) buvo pradėtas vadinti diktatoriumi, tačiau pilną pagreitį šie juokeliai įgavo 2026 metų pradžioje, po to, kai K. Mbappe kvietė Madrido „Real“ komandos draugus ignoruoti trenerio Xabi Alonso prašymą pagerbti Ispanios Supertaurę laimėjusius „Barcelona“ žaidėjus.
Sirgaliai, pasitelkdami dirbtinį intelektą, kuria vaizdo įrašus, kuriuose K. Mbappe vaizduojamas kaip kariuomenės vadas ar diktatorius, kuris priima sprendimus dėl visų aplinkinių likimų.
Žaidėjai, kurie palieka klubą, atleidžiami treneriai ar komandos draugai, kurie padaro klaidą, vaizdo įrašuose vaizduojami kaip K. Mbappe „įsakymų“ aukos.
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Dabar bet kuriose Prancūzijos rinktinės rungtynėse galima išvysti DI sukurtas K. Mbappe nuotraukas, kuriose jis atrodo kaip diktatorius.
Puolėjui atsikratyti tokio įvaizdžio labai nepadėjo ir pats Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschamps‘as. Pasaulio čempionato šešioliktfinalyje prancūzai 3:0 susitvarkė su švedais, o 2 įvarčius pelnė K. Mbappe.
Artėjant rungtynių pabaigai K. Mbappe buvo pasodintas ant suolo, o puolėjui bėgant link jo Prancūzijos treneris kelis kartus demonstratyviai nusilenkė prieš jį.
Panašu, jog šį memą pasigavo ir Prancūzijos rinktinės futbolininkai, ir diktatoriaus Mbappe juokeliai sklinda rinktinės rūbinėje.
Po pergalės prieš Švediją prancūzai pozavo nuotraukai lėktuve. Prancūzijos federacijos įkeltame vaizdo įraše galima girdėti, kaip Ousmane‘as Dembele ir kiti Prancūzijos futbolininkai ir K. Mbappe kreipiasi „Mobut“.
Mobutas Sese Sako – yra vienas garsiausių Afrikos diktatorių, valdęs Kongo Demokratinę Respubliką (red. – tuomet šalis buvo „Zairas“). Mobutas Sese Sako 1965 suorganizavo valstybės perversmą ir šalį valdė iki 1997 m. S. S. Mobutu įtvirtino vieną ilgiausiai gyvavusių, labiausiai korumpuotų režimų Afrikoje.
Visgi Prancūzijos „Mobutas“ žaidžia pasakišką čempionatą, savo sąskaitoje jau turėdamas 6 įvarčius ir 2 rezultatyvius perdavimus, o aštuntfinalyje prancūzai susitiks su Paragvajaus rinktine.
Kylianas MbappePrancūzijos vyrų futbolo rinktinėKongo Demokratinė Respublika
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