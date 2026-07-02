Beprotybė: pasaulio čempionate – futbolo stebuklui prilygstantis išsigelbėjimas

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį vykusiose šešioliktfinalio rungtynėse belgai po pratęsimo pareikalavusios kovos 3:2 (0:1) palaužė Senegalo futbolininkus.
Jau atrodė, kad senegaliečiai „uždarys“ mačą pirmaudami dviejų įvarčių skirtumu, bet dar 85-ąją minutę 0:2 atsilikę belgai įmušė du įvarčius per kelias minutes ir išpėšė pratęsimą.
86-ąją min. atsilikimą sušvelnino Romelu Lukaku, o 89-ąją minutę skaičius švieslentėje išlygino Youri Tielemansas.
Tuo futbolo stebuklai nesibaigė. Tas pats belgas sugebėjo išplėšti pergalę per penktąją antrojo pratęsimo pridėto laiko minutę. Tąsyk jis realizavo po VAR peržiūros paskirtą 11 metrų baudinį.
Neįtikėtinai išsigelbėjusi Belgija kitame etape susikaus su JAV futbolininkais, kurie 2:0 pranoko Bosniją ir Hercegoviną.