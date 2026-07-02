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Dvigubas smūgis – po čempionatą užbaigusio pralaimėjimo paskelbė apie tragišką žinią

2026 m. liepos 2 d. 10:14
Lrytas.lt
Trečiadienį vykusiose pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalio rungtynėse Kongo Demokratinė Respublika buvo netoli sensacijos.
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Ilgą mačo laiko priekyje buvęs Kongo DR futbolininkai vis dėlto neišlaikė pranašumo ir po dviejų anglo Hary Kane'o įvarčių nusileido Anglijai.
Po čempionatą užbaigusio pralaimėjimo buvo paskelbta ir tragiška žinia. Spaudos konferencijos metu buvo pranešta, kad mirė Kongo DR rinktinės trenerio Sebastieno Desabre tėvas.
Šią žinią spaudos konferencijos metu pranešė Kongo DR rinktinės atstovas.
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Kongo Demokratinė RespublikaMirtis2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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