Dvigubas smūgis – po čempionatą užbaigusio pralaimėjimo paskelbė apie tragišką žinią

Ilgą mačo laiko priekyje buvęs Kongo DR futbolininkai vis dėlto neišlaikė pranašumo ir po dviejų anglo Hary Kane'o įvarčių nusileido Anglijai.
Po čempionatą užbaigusio pralaimėjimo buvo paskelbta ir tragiška žinia. Spaudos konferencijos metu buvo pranešta, kad mirė Kongo DR rinktinės trenerio Sebastieno Desabre tėvas.
Šią žinią spaudos konferencijos metu pranešė Kongo DR rinktinės atstovas.
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Kol kas nėra aišku, kuriuo metu futbolo specialistas neteko tėvo ir kada jis pats sužinojo apie tai.
Į kitą pasaulio futbolo čempionato etapą žengusi Anglija jame susikaus su Meksikos rinktine.